У самопроголошеному Придністров'ї вбито лідера місцевої Комуністичної партії Олега Хоржана. Про це повідомив лідер КПРФ Геннадій Зюганов.

Получили сообщение об убийстве Лидера Приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются.

За словами головного комуніста росії, його придністровського колегу вбили у ніч проти 17 липня у нього вдома. Подробиці не уточнюються.

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Олег Хоржан був депутатом парламенту (Верховної ради) Придністров'я у 2010-2019 роках. У 2018 році суд засудив його до 4,5 років позбавлення волі у кримінальній справі щодо застосування насильства проти представника влади. Політик вийшов на волю у грудні 2022 року і заявив про намір брати участь у наступних виборах до придністровського парламенту.

Придністров'я - самопроголошене утворення на території Молдови, відокремлене від решти її частини річкою Дністер. Фактично влада Молдови не контролює регіон з 1992 року. Незалежність Придністров'я не визнала жодна держава - член ООН.

Наприкінці лютого москва попередила, що атака на Придністров’я буде нападом на росію.