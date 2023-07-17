Українці завоювали "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту [ Редагувати ]
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у японській Фукуоці. У синхронних стрибках з 10-метрової вишки українська пара Олексій Середа та Кірілл Болюх завоювали срібні нагороди. Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.
Олексій Середа та Кірілл Болюх стають срібними призерами Чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки, набравши 439,32 бали!
Окрім медалі світової першості, українці вибороли і першу олімпійську ліцензію для нашої команди!
Якщо для 17-річного Олексія це друга медаль чемпіонату світу, то для 16-річного Кірілла - перша у його кар'єрі. Українці поступилися лише представникам Китаю.
"Срібло" Середи та Болюха стала першою для України за 12 років у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки. Востаннє це вдавалося Олександру Горшковозову та Олександру Бондару на ЧС-2011.
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