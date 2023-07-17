Велика Британія оновила список антиросійських санкцій. До нього включили 13 осіб, зокрема російських чиновників, причетних до депортації українських дітей. Відповідне оновлення опублікувало британське Управління щодо здійснення фінансових санкцій (OFSI).

Під санкції зокрема потрапив міністр освіти рф Сергій Кравцов. За версією британської влади, Кравцов брав участь та підтримував "програму уряду Росії з примусової депортації та перевиховання українських дітей".

До "чорного" списку додали також міністра культури рф Ольгу Любімову, яка "підтримує і просуває політику та дії", які дестабілізують ситуацію в Україні або загрожують її територіальній цілісності та суверенітету.

Крім того, запроваджено санкції проти колишнього пропагандиста RT Антона Красовського, який підтримував дії, що загрожують територіальній цілісності України, а також закликав до насильства проти українців.

До списку також потрапив міжнародний дитячий центр "Артек" в окупованому Криму. В обґрунтуванні санкцій йдеться, що легендарний радянський табір для відмінників брав участь у примусовій депортації українських дітей.

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Під санкції Великої Британії потрапили:

міністр освіти рф Сергій Кравцов;

міністр культури рф Ольга Любімова;

ексспівробітник RT Антон Красовський;

міжнародний дитячий центр "Артек";

заступник голови уряду Московської області В'ячеслав Духін;

радник ватажка самопроголошеної "днр" з прав дитини Елеонора Федоренка;

гауляйтер Харківщини Віталій Ганчев;

міністр сім'ї, праці та соціального захисту Башкортостану Ленара Іванова;

начальник штабу севастопольського відділення "Юнармії" Володимир Коваленко;

глава Адигеї Мурат Кумпілов;

уповноважена з прав дитини Підмосков'я Ксенія Мішонова;

уповноважена з прав дитини самопроголошеної "днр" Дар'я Морозова;

політтехнолог Тимофій Сергійцев;

губернатор Камчатки Володимир Солодов.

Востаннє Велика Британія оголошувала про розширення списку санкцій проти рф 19 травня. Тоді під санкції потрапили банки "Тинькофф", Росбанк, АФК "Система", інститут розвитку житлового будівництва ДОМ.РФ, Металургійний інвестиційний банк, компанія "Северсталь", золотодобувна компанія "Полюс", Челябінський металургійний завод і компанії, що входять до структури Росатому.