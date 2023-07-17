Після атаки на Кримський міст на окупованих росією територіях України скасували комендантську годину для проїзду транспорту до Криму та з Криму.

Ватажок самопроголошеної "днр" денис пушилін заявив про тимчасове скасування комендантської години, щоб забезпечити проїзд транспорту з Криму та до Криму.

Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены.

Пізніше про відміну комендантської години для проїзду транспорту з Криму та до Криму оголосили гауляйтери окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

У Запорізькій області: дія комендантської години з 22:30 до 05:00 не поширюватиметься на автомобільну дорогу М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" від Мелітополя до кордону між Запорізькою областю та "днр" та на автомобільну дорогу М-18 "Харків - Сімферополь - Ялта" від Мелітополя до кордону між Запорізькою та Херсонською областями.

У Херсонської області: скасували комендантську годину на двох маршрутах: "Джанкой - Чонгар - Новоолексіївка - Мелітополь" та "Армянськ - Чаплинка - Асканія-Нова - Новоолексіївка - Мелітополь".

Нагадаємо, Кримський міст атакували два морські безпілотники близько 4:00 за Києвом. Внаслідок вибуху пошкоджена секція автомобільного мосту, однак опора вціліла. Рух машин мостом припинено в обидва боки.

Мінтранс рф запропонував альтернативний сухопутний маршрут до Криму через окуповані території. Для вантажного транспорту, як наголошується, відкритий лише цей маршрут.

Зазначимо, що шлях до об'їзду з Ростова-на-Дону до Криму займає щонайменше 8 годин без врахування огляду.