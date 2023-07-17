Російський штурмовик Су-25 впав у Краснодарському краї. Літак впав у районі Єйського лиману - це затока в Азовському морі поряд з Єйськом.

За попередньою інформацією, штурмовик Су-25 здійснював тренувальний політ і впав неподалік аеродрому.

Пілот встиг катапультуватись, його дістали рятувальники. За даними низки Телеграм-каналів, він загинув.

Штурмовик стирчить з води - у районі падіння мілко і літак не пішов на глибину.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 17 липня окупанти втратили в Україні 315 літаків і 310 гелікоптерів.