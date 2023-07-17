Окупанти вдарили по Білопіллю на Сумщині: двоє загиблих, 10 поранені [ Редагувати ]
Російські загарбники вдень 17 липня обстріляли центр міста Білопілля на Сумщині, є загиблі та поранені. Про це повідомив мер Юрій Зарко.
У Сумській ОВА повідомили:
Сьогодні з 12.35 до 12.39 по місцевості у напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
Внаслідок обстрілу відбулось руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється.
Станом на 15:00, відомо про двох загиблих жінок внаслідок обстрілу Білопілля. За інформацією міського голови, щонайменше 10 людей поранені, двоє з них у важкому стані, вони доставлені до сумської лікарні. Серед поранених - п'ятеро працівників ДСНС.
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