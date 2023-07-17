"Припиніть грати в голодні ігри": Кулеба про вихід рф із "зернової угоди" [ Редагувати ]
Глава МЗС Україна Дмитро Кулеба вважає, що росія свою заяву про вихід із "зернової угоди" використовує як інструмент тиску.
Про це він заявив в інтерв'ю CBS.
"росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного продовження до іншого. Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть", - сказав він.
За словами Кулеби, такі регіони як Африка та Азія відчують це зростання цін і "це - результат дій росії".
Міністр вважає, що рф "використовує голод як інструмент", щоб шантажувати весь світ і переслідувати свої інтереси та закликав країну-агресора "припинити голодні ігри".
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