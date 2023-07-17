Україна готова продовжувати "зернову угоду" - Зеленський [ Редагувати ]
Україна готова продовжувати дію "зернової угоди". Однак для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє прессекретар президента Сергій Нікіфоров в Facebook.
"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода - росія, Туреччина, ООН. Тому, коли росія каже, що вона зупиняє, - вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", - заявив він.
Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди.
"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу російської федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", - зазначив президент.
Він додав, що навіть без росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор.
"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, - то всі готові продовжувати постачання зерна", - підкреслив Зеленський.
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