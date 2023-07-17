Країни Європи найближчим часом потерпатимуть від екстремальної спеки. Температура повітря сягатиме 47 градусів.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко.

За її словами, південна частина Європи, центр та подекуди схід накриє спека з максимальними показниками у +36...+42 градусів, місцями до +40... +47 градусів.

Наталка Діденко розповіла, чи дійдуть високі температури до України. Вона стверджує, що подібного не передбачається, проте стане дещо спекотніше.

Так, 18 липня на півдні країни, у центрі та на сході денна температура повітря становитиме +29...+34 градуси, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму подекуди +32...+36 градусів.

На заході та півночі стовпчики термометрів піднімуться до комфортних значень у +24... +29 градусів. На Закарпатті - до +30.

При цьому можливі короткочасні дощі з грозами у вівторок в більшості регіонів країни. Висока ймовірність сильних злив, шквалу та граду.

У Києві 18 липня синоптикиня прогнозує дощ з грозою. Температура спаде до +25...+28 градусів.

17 липня поки що вважається найспекотнішим в Києві з найближчої перспективи.

"Тиждень побуде із прийнятними градусами, а в суботу, 22-го липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18...+20 градусів", - наголосила Діденко.