В Європі вдарили екстремальні +47: синоптик розповіла, чи чекати пекельної спеки в Україні [ Редагувати ]
Країни Європи найближчим часом потерпатимуть від екстремальної спеки. Температура повітря сягатиме 47 градусів.
Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко.
За її словами, південна частина Європи, центр та подекуди схід накриє спека з максимальними показниками у +36...+42 градусів, місцями до +40... +47 градусів.
Наталка Діденко розповіла, чи дійдуть високі температури до України. Вона стверджує, що подібного не передбачається, проте стане дещо спекотніше.
Так, 18 липня на півдні країни, у центрі та на сході денна температура повітря становитиме +29...+34 градуси, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму подекуди +32...+36 градусів.
На заході та півночі стовпчики термометрів піднімуться до комфортних значень у +24... +29 градусів. На Закарпатті - до +30.
При цьому можливі короткочасні дощі з грозами у вівторок в більшості регіонів країни. Висока ймовірність сильних злив, шквалу та граду.
У Києві 18 липня синоптикиня прогнозує дощ з грозою. Температура спаде до +25...+28 градусів.
17 липня поки що вважається найспекотнішим в Києві з найближчої перспективи.
"Тиждень побуде із прийнятними градусами, а в суботу, 22-го липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18...+20 градусів", - наголосила Діденко.
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