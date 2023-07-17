"Енергоатом" регулярно отримує повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції російськими окупантами. Ситуація на АЕС залишається складною.

Про це заявив президент "Енергоатом" Петро Котін.

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", - заявив він.

Котін додав, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.

Президент "Енергоатому" наголосив, що на ЗАЕС також перебувають інспектори МАГАТЕ, інформація яких допомагає розуміти, що відбувається на об’єкті. При цьому, російські загарбники не допускають представників агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", - додав Котін.