Резніков назвав дату наступного "Рамштайну" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нове, 14-те, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок 18 липня.
Про це він заявив у своїй колонці для LIGA.net.
Резніков розповів, що після саміту НАТО у Вільнюсі він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Однак міністр задоволений зустріччю Альянсу.
Окрім цього він повідомив, що нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня.
"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту - можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", - написав він.
Однак що саме буде обговорюватись на зустрічі - він не уточнив.
Нагадаємо, 15-го червня 2023 року в Брюсселі відбулася 13 зустріч у форматі "Рамштайн", на ній обговорили поточні військові потреби України і надали необхідну допомогу.
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