У Китаї на північному заході країни зафіксували понад 52 градуси спеки. Це виявився рекорд для середини липня.

Про це повідомляє Китайське метеорологічне управління, про яке пише Channel News Asia.

"Метеостанція в селі Санбао в Сіньцзяні зафіксувала пік температури 52,2 градуса спеки о 19:00 16 липня, побивши історичний рекорд спеки за той самий період року", - йдеться в заяві Китайського метеорологічного управління.

Згідно із заявою, попередній рекорд у 50,6 градуса спеки було встановлено в липні 2017 року.

Санбао розташований на околиці міста Турфан, де влада наказала робітникам і студентам залишатися вдома і наказала спеціальним машинам розбризкувати воду на основних магістралях.

Згідно із заявою, температура поверхні землі досягла 80 градусів спеки в деяких частинах Турфана в неділю.