Новий рекорд: у Китаї зафіксували понад 52 градуси спеки [ Редагувати ]
У Китаї на північному заході країни зафіксували понад 52 градуси спеки. Це виявився рекорд для середини липня.
Про це повідомляє Китайське метеорологічне управління, про яке пише Channel News Asia.
"Метеостанція в селі Санбао в Сіньцзяні зафіксувала пік температури 52,2 градуса спеки о 19:00 16 липня, побивши історичний рекорд спеки за той самий період року", - йдеться в заяві Китайського метеорологічного управління.
Згідно із заявою, попередній рекорд у 50,6 градуса спеки було встановлено в липні 2017 року.
Санбао розташований на околиці міста Турфан, де влада наказала робітникам і студентам залишатися вдома і наказала спеціальним машинам розбризкувати воду на основних магістралях.
Згідно із заявою, температура поверхні землі досягла 80 градусів спеки в деяких частинах Турфана в неділю.
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