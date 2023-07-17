США нададуть понад 500 млн доларів Україні: на що підуть кошти [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки сьогодні, 17 липня, оголосили про надання понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Про це повідомляє адміністратор USAID Саманта Пауер, яку приводить "Голос Америки".
"США надають понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Саманта Пауер оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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