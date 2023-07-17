Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської федерації про припинення дії "зернової угоди".

Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

Очільниця Єврокомісії засудила такі дії Москви. Припинення дії "зернової угоди" росією вона назвала цинічним кроком.

"Я рішуче засуджую цинічний крок росії припинити Чорноморську "зернову ініціативу", попри зусилля ООН і Туреччини. ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу", - заявила вона.

Нагадаємо, 17 липня закінчився термін договору "зернової угоди", яка була підписана між рф та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022-го. Сьогодні представник Кремля дмитро пєсков заявив, що росія виходить із "зернової угоди".