У Єврокомісії зробили важливу заяву через припинення "зернової угоди" росією [ Редагувати ]
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської федерації про припинення дії "зернової угоди".
Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.
Очільниця Єврокомісії засудила такі дії Москви. Припинення дії "зернової угоди" росією вона назвала цинічним кроком.
"Я рішуче засуджую цинічний крок росії припинити Чорноморську "зернову ініціативу", попри зусилля ООН і Туреччини. ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу", - заявила вона.
Нагадаємо, 17 липня закінчився термін договору "зернової угоди", яка була підписана між рф та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022-го. Сьогодні представник Кремля дмитро пєсков заявив, що росія виходить із "зернової угоди".
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