У Новій Каховці росіяни виганяють людей з будинків [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У тимчасово окупованій Новій Каховці, Херсонської області, російській військові виселяють українців з власних будинків.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Як повідомили у відомстві, окупанти масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра.
"Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників", - пише Генштаб.
Окрім цього у Новій Каховці та Каховці російські окупанти могли вимкнути мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.
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