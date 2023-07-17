Вихід росії із "зернової угоди": у Зеленського зробили пропозицію [ Редагувати ]
Країнам союзникам України необхідно запустити військовий патруль "зернових коридорів" у відповідь на вихід росії з Чорноморської ініціативи.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Він нагадав, що зерно не може бути законною військовою ціллю, а Чорне море не є внутрішньою акваторією росії і не регулюється її юрисдикцією. Попри це країна-агресор намагається перешкоджати експорту українського зерна.
"Так ось, замість того, щоб видати мандат на відповідні юридичні дії, забезпечити військовий патруль зернових коридорів уздовж міжнародно визнаних кордонів і вказати рф на неприпустимість перешкоджання руху кораблів у рамках міжнародного права, продовжується сеанс публічних принижень та благання агресора та порушника проявити прихильність", - написав Подоляк.
За його словами, зараз головне - позначити позицію, що міжнародне право існує, і порушувати його не можна. А чи знайдуться охочі створити умовну патрульну поліцію - це вже інше питання.
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