путін зробив цинічну заяву щодо атаки на Кримській міст та пригрозив "відповіддю" [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін, що його країна не використовує Кримський міст для перевезення військових та їх техніки для війни в Україні.
"Те, що сталося, - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - сказав путін.
Водночас диктатор заявив, що міністерство оборони росії вже готує відповідь. Також путін підтвердив, що міст зазнав значних пошкоджень, через це було зупинено рух авто та потягів по мосту.
Путін вкотре доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки мосту, бо вважає його стратегічно важливим.
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