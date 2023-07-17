Вихід рф із "зернової угоди": Кулеба проводить термінові консультації у штаб-квартирі ООН [ Редагувати ]
Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 17 липня, проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід рф із "зернової угоди".
"Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із "зернової угоди", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбувається на доручення президента України Володимира Зеленського.
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