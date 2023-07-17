Посланник Папи Римського вирушив до США для обговорення війни в Україні [ Редагувати ]
Посланник Папи Римського італійський кардинал Маттео Зуппі відправився до Сполучених Штатів Америки для обговорення мирних ініціатив щодо війни в Україні.
Зазначається, що візит триватиме з 17 по 19 липня. Кардинала у Вашингтоні супроводжуватиме представник Державного Секретаріату.
"Візит відбудеться в контексті місії сприяння мирові в Україні та має на меті взаємообмін ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також Зуппі буде обговорювати підтримку ініціатив у гуманітарній сфері, спрямованих на полегшення терпінь найбільш постраждалих та уразливих верств населення, особливо дітей.
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