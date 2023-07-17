У росії планують відновити Кримський міст не раніше листопада [ Редагувати ]
Росія хоче повністю відновити автомобільний рух Кримським мостом після сьогоднішньої атаки до 1 листопада.
Про це заявив віце-прем'єр рф Марат Хуснуллін.
За його словами, до кінця доби нібито планується завершити зміцнення опори моста та запустити рух у тестовому режимі. Після цього по одній смузі хочуть пустити легковий транспорт.
"Попередньо, плануємо відновити двосторонній рух з одного боку 15 вересня, рух з другого боку - до 1 листопада", - заявив віце-прем'єр країни-агресора.
Він також додав, що "після огляду водолазів" опори моста нібито перебувають у нормальному стані.
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