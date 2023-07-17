Росія своїм рішенням вийти із "зернової угоди" створила багато проблем для всього світу. Воно є цілком невиправданим.

Про це в коментарі журналістам заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Мені дуже шкода говорити сьогодні про те, що Росія відмовилася продовжувати цю угоду. Це щось дуже серйозне, що створить велику кількість проблем для багатьох людей по всьому світу", - зазначив Боррель.

За його словами, Євросоюз робитиме все можливе, щоб зробити українське зерно доступним для тих, хто його споживає за допомогою коридорів солідарності.

"Я мушу засудити Росію за це рішення, абсолютно невиправдане, що перетворює голод людей на зброю", - додав глава дипломатії ЄС.

Він також додав, що вважає "повною нісенітницею" звинувачення москви в обмеженні експорту російської сільгосппродукції з використанням санкцій.