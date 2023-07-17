Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський направив Туреччині та ООН листи з пропозицією продовжити "зернову угоду".
За словами президента, "зернова угода" має продовжити працювати далі, навіть незважаючи на вихід росії. Угода України з Туреччиною та ООН щодо експорту продовольства залишається чинною і єдине, що зараз необхідно, це її акуратне виконання та рішучий тиск на рф.
"Я надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі - так, як це найнадійніше. Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден", - наголосив Зеленський.
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