Кампанія зі збору врожаю розпочалася на Запоріжжі [ Редагувати ]
В Україні тривають жнива. Кампанія зі збору врожаю розпочалася днями на Запоріжжі. Ранні зернові збирають там на майже 100 тисячах гектарах. Це понад чверть від загальної площі цьогорічних посівів.
Частина з угідь розташована неподалік лінії фронту. Утім в обласній військовій адміністрації очікують, що аграріям вдасться зібрати заплановані понад 300 тисяч тон збіжжя.
Під пекучим сонцем в поле виходить зернозбиральний комбайн. На Запоріжжі стартували жнива.
Олександр Ясинецький, заступник Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної військової адміністрації:
В першу чергу будуть збираться ранні зернові культури та зернобобові на площі 90 тисяч га. На сьогодні вже перші тони є на токах господарств. Врожайність в порівнянні з минулим роком краща - 36-37 центнер отримуємо. В минулому році на цю дату було 28ц/га. На сьогодні збирається озима пшениця, озимий ячмінь, горох, рапс озимий.
Працювати аграріям доводиться у складних умовах. Деякі агропідприємства мають земельні ділянки поблизу лінії фронту. Комбайнери та трактористи буквально засівали поля під обстрілами.
Єлизавета Марич, співвласниця агрофірми:
Люди самі наважилися, ми нікого не заставляли. Були обстріли, прильоти, нашому головному інженеру машину повредили, але люди розуміють всі ці проблеми. Все удачно ми посіяли.
Збирати врожай доводиться теж, озираючись у бік лінії фронту. На роботу у поле люди виходять у бронежилетах, запевняє керівниця агропідприємства.
Вся амуніція, все єсть. Все одно є ризик, що щось може трапитися на полі.
З початку року внаслідок рашистських обстрілів лише на Запоріжжі згоріли понад 80 га зернових та понад 6 га ячменю. Збитки сягнули майже 2 мільйонів гривень. Рятувальники пояснюють аграріям, що може спричинити вигорання полів.
Євген Водоп'янов, в.о. заступника керівника із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Запорізькій області:
Проводиться роз'яснювальна робота зі співробітниками сільгосппідприємств та з населенням стосовно суворого дотримання правил пожежної безпеки під час збирання, зберігання та переробки врожаю зернових.
Зберегти врожай теж складно, кажуть сільгоспвиробники. Рашисти гатять не тільки по тракторах та комбайнах, а й руйнують токи та елеватори.
Єлизавета Марич, співвласниця агрофірми:
Наші склади… завдали багато збитків в Оріхові нашій продукції, також в нас пропало техніки, але з початку війни ми вивозили нашу техніку. Те що вціліло, що змогли зберігти.
На підконтрольній території залишилося 380 тис. га, півтора мільйона земель - в окупації. Утім, із забезпеченням людей хлібом проблем не буде, запевняють в обласній військовій адміністрації.
Олександр Ясинецький, заступник Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної військової адміністрації:
Для того, щоб забезпечити Запорізьку область хлібобулочними виробами, мається на увазі підконтрольна територія, то потрібно всього 125 тисяч тон зерна. Планується отримати 310-350 тисяч тон збіжжя, яке потім буде використовуватися для хлібобулочних виробів
Збіжжя, передбачають, вистачить і для потреб регіону, і на продаж.
по темі
Вже намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю. І якщо на півдні країни збирають врожай вже кілька тижнів, то на заході тільки розпочинають.
Позиція росіян у зерновій угоді постійно змінюється. Як і загалом її риторика щодо цього коридору.Що світова спільнота робить для збереження зернової ініціативи?
російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України
Найчастіше в цьому регіоні агресор використовує керовані авіабомби та ракетний комплекс "С-300". Так, напередодні ворог завдав удару по міському парку Запоріжжя. Зараз в лікарнях перебуває 6 дорослих та 7 дітей.
Команди сімейних та профільних лікарів їдуть до віддалених сіл чи тих, які сильно постраждали від обстрілів. На місцях медики проводять консультації, видають медпрепарати. Як працюють виїзні бригади у Запорізькій області - бачили журналісти "Подробиць".