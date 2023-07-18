В Україні тривають жнива. Кампанія зі збору врожаю розпочалася днями на Запоріжжі. Ранні зернові збирають там на майже 100 тисячах гектарах. Це понад чверть від загальної площі цьогорічних посівів.

Частина з угідь розташована неподалік лінії фронту. Утім в обласній військовій адміністрації очікують, що аграріям вдасться зібрати заплановані понад 300 тисяч тон збіжжя.

Під пекучим сонцем в поле виходить зернозбиральний комбайн. На Запоріжжі стартували жнива.

Олександр Ясинецький, заступник Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної військової адміністрації:

В першу чергу будуть збираться ранні зернові культури та зернобобові на площі 90 тисяч га. На сьогодні вже перші тони є на токах господарств. Врожайність в порівнянні з минулим роком краща - 36-37 центнер отримуємо. В минулому році на цю дату було 28ц/га. На сьогодні збирається озима пшениця, озимий ячмінь, горох, рапс озимий.

Працювати аграріям доводиться у складних умовах. Деякі агропідприємства мають земельні ділянки поблизу лінії фронту. Комбайнери та трактористи буквально засівали поля під обстрілами.

Єлизавета Марич, співвласниця агрофірми:

Люди самі наважилися, ми нікого не заставляли. Були обстріли, прильоти, нашому головному інженеру машину повредили, але люди розуміють всі ці проблеми. Все удачно ми посіяли.

Збирати врожай доводиться теж, озираючись у бік лінії фронту. На роботу у поле люди виходять у бронежилетах, запевняє керівниця агропідприємства.

Вся амуніція, все єсть. Все одно є ризик, що щось може трапитися на полі.

З початку року внаслідок рашистських обстрілів лише на Запоріжжі згоріли понад 80 га зернових та понад 6 га ячменю. Збитки сягнули майже 2 мільйонів гривень. Рятувальники пояснюють аграріям, що може спричинити вигорання полів.

Євген Водоп'янов, в.о. заступника керівника із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Проводиться роз'яснювальна робота зі співробітниками сільгосппідприємств та з населенням стосовно суворого дотримання правил пожежної безпеки під час збирання, зберігання та переробки врожаю зернових.

Зберегти врожай теж складно, кажуть сільгоспвиробники. Рашисти гатять не тільки по тракторах та комбайнах, а й руйнують токи та елеватори.

Єлизавета Марич, співвласниця агрофірми:

Наші склади… завдали багато збитків в Оріхові нашій продукції, також в нас пропало техніки, але з початку війни ми вивозили нашу техніку. Те що вціліло, що змогли зберігти.

На підконтрольній території залишилося 380 тис. га, півтора мільйона земель - в окупації. Утім, із забезпеченням людей хлібом проблем не буде, запевняють в обласній військовій адміністрації.

Олександр Ясинецький, заступник Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної військової адміністрації:

Для того, щоб забезпечити Запорізьку область хлібобулочними виробами, мається на увазі підконтрольна територія, то потрібно всього 125 тисяч тон зерна. Планується отримати 310-350 тисяч тон збіжжя, яке потім буде використовуватися для хлібобулочних виробів

Збіжжя, передбачають, вистачить і для потреб регіону, і на продаж.