На Львівщині завершилася відбудова автомобільного мосту, який сполучає область із сусідньою Волинню. Для заходу України цей шлях є стратегічним оскільки дозволяє скоротити об'їзд для вантажівок, які прямують за кордон. Переправу ремонтували майже 2 роки: від травня 2021-го - відтоді як міст обвалився.

Ці кадри зняли місцеві жителі одразу після обвалення мосту, який проходить дорогою національного значення Львів - Луцьк. Сталося це ще у травні -21-го. Тоді обійшлося без постраждалих.

А це останні ремонтні роботи на цьому мoсту. Шляховики говорять про вісімдесяти відсоткову готовність.

Микола, працівник ремонтної бригади:

Карти заливаємо бетон. Щоб не підмивало, а тут ще будуть ступеньки, для того щоб під міст заходити.

Новий міст будівельники зводили більше двох років. Кажуть, цього розу переправу спроектували за європейськими стандартами.

Роман Мацьопа, інженер-будівельник:

Якщо взяти старий міст з набрати був проїзд 7 м, тротуар був 80 сантиметрів, то на сьогоднішній день наша споруда має проїздна частина 9,5 метрів, плюс 2 тротуари по 1,80. Розраховано під навантаження 100 тон навантаження.

Проїжджати новим мостoм шляховики наразі дозволили легковикам та маршруткам. Раніше водіям доводилось об'їжджати значно довшою та гіршою дорогою.

Богдан, водій маршрутки:

Поки дощу не було, то нормально, трохи дощ впав, було гірше, були ями, пів години, 40 хв об'їзд займав.

Новим мостoм вже користуються і місцеві жителі.

Михайло Марисюк, житель села Силець:

А ми їздили через сілець переїжджали, у нас там кладка через річку є, а тут зараз зробили той міст - перша кляса для тих селів, то є перша кляса.

Роман, водій:

Були труднощі, але нічого, буває і гірше. Я вважаю все це єрунда, порівняно все, що відбувається, ми народ терпеливий.

Міст будують за державні гроші. На все заплановано понад 160 мільйонів гривень. Для регіону, та й для всієї країни, цей міст - стратегічно важливий. Особливо для експорту зерна.

Олег Береза, керівник Служби автомобільних доріг Львівської області:

Трафік, який відбувається на тому мосту, є надзвичайно великий, постійний рух, тому, що це єдина дорога, яка напряму з'єднує 2 обласних центри. Зважаючи на те, що зараз основні питання логістики вони проходять через автошляхи. Це дуже важливе відкриття цього мосту для експлуатації, дуже важливе з точки зору доставки вантажів з кордону на центральні регіони України і дальше.

Відкрити переправу для вантажівок шляховики планують наприкінці серпня.

Всього в регіоні ремонту потребують пів сотні мостів. 8 із них до кінця року працівники дорожньої служби планують відремонтувати.