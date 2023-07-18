На Львівщині завершилася відбудова автомобільного мосту, який сполучає область із Волинню [ Редагувати ]
На Львівщині завершилася відбудова автомобільного мосту, який сполучає область із сусідньою Волинню. Для заходу України цей шлях є стратегічним оскільки дозволяє скоротити об'їзд для вантажівок, які прямують за кордон. Переправу ремонтували майже 2 роки: від травня 2021-го - відтоді як міст обвалився.
Ці кадри зняли місцеві жителі одразу після обвалення мосту, який проходить дорогою національного значення Львів - Луцьк. Сталося це ще у травні -21-го. Тоді обійшлося без постраждалих.
А це останні ремонтні роботи на цьому мoсту. Шляховики говорять про вісімдесяти відсоткову готовність.
Микола, працівник ремонтної бригади:
Карти заливаємо бетон. Щоб не підмивало, а тут ще будуть ступеньки, для того щоб під міст заходити.
Новий міст будівельники зводили більше двох років. Кажуть, цього розу переправу спроектували за європейськими стандартами.
Роман Мацьопа, інженер-будівельник:
Якщо взяти старий міст з набрати був проїзд 7 м, тротуар був 80 сантиметрів, то на сьогоднішній день наша споруда має проїздна частина 9,5 метрів, плюс 2 тротуари по 1,80. Розраховано під навантаження 100 тон навантаження.
Проїжджати новим мостoм шляховики наразі дозволили легковикам та маршруткам. Раніше водіям доводилось об'їжджати значно довшою та гіршою дорогою.
Богдан, водій маршрутки:
Поки дощу не було, то нормально, трохи дощ впав, було гірше, були ями, пів години, 40 хв об'їзд займав.
Новим мостoм вже користуються і місцеві жителі.
Михайло Марисюк, житель села Силець:
А ми їздили через сілець переїжджали, у нас там кладка через річку є, а тут зараз зробили той міст - перша кляса для тих селів, то є перша кляса.
Роман, водій:
Були труднощі, але нічого, буває і гірше. Я вважаю все це єрунда, порівняно все, що відбувається, ми народ терпеливий.
Міст будують за державні гроші. На все заплановано понад 160 мільйонів гривень. Для регіону, та й для всієї країни, цей міст - стратегічно важливий. Особливо для експорту зерна.
Олег Береза, керівник Служби автомобільних доріг Львівської області:
Трафік, який відбувається на тому мосту, є надзвичайно великий, постійний рух, тому, що це єдина дорога, яка напряму з'єднує 2 обласних центри. Зважаючи на те, що зараз основні питання логістики вони проходять через автошляхи. Це дуже важливе відкриття цього мосту для експлуатації, дуже важливе з точки зору доставки вантажів з кордону на центральні регіони України і дальше.
Відкрити переправу для вантажівок шляховики планують наприкінці серпня.
Всього в регіоні ремонту потребують пів сотні мостів. 8 із них до кінця року працівники дорожньої служби планують відремонтувати.
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