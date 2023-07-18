В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи [ Редагувати ]
У ніч на 18 липня росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях - загроза застосування балістичного озброєння.
В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що вночі російська федерація завдала чергового ракетного та удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Станом на 7:00 відомо, що вночі були чутні вибухи в Одесі (працювало ППО, ворожі цілі збиті) та в Миколаєві (голова ОВА Віталій Кім повідомив про пожежу). Подробиць поки що немає.
по темі
Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони
Російські загарбники вдень 17 липня обстріляли центр міста Білопілля на Сумщині, є загиблі та поранені
У неділю, 16 липня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що внаслідок російських обстрілів за минулу добу в Донецькій області загинули люди
В ніч проти неділі, 16 липня, російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю