У ніч на 18 липня росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях - загроза застосування балістичного озброєння.

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що вночі російська федерація завдала чергового ракетного та удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Станом на 7:00 відомо, що вночі були чутні вибухи в Одесі (працювало ППО, ворожі цілі збиті) та в Миколаєві (голова ОВА Віталій Кім повідомив про пожежу). Подробиць поки що немає.