Щоб отримати допомогу від держави, підприємці мають пройти перевірку в державному банку.

Майже пів тисячі нових робочих місць та 8 мільйонів гривень допомоги від держави. Такі підсумки року функціонування урядової програми "єРобота" на Буковині.

Як підприємці пережили рік війни? І як мікрогранти допомагали їм втриматися, розкажемо далі.

Вже 15 років на одному з буковинських підприємств виробляють металеві вікна, двері та гаражні ворота.

Анатолій Клицяк, працівник на виробництві:

Рами, накладки - зовнішні, внутрішні, склопакети, все. Фурнітура. Збираємо двері, встановлюємо фурнітуру, замки, перевіряємо усе.

Виробництво повного циклу у тиловій області не припинялось і під час війни.

Олена Григорьєва, менеджерка управління компанії з виробництва металевих вікон та дверей:

Якщо людина хоче працювати - вона може заробити. Мотивація - це коли ти можеш продавати, тобі подобається робота.

Хоча підприємство постало перед багатьма проблемами.

Інна Дуніч, інспекторка з кадрів компанії:

Замовлень стало менше, матеріалів стало менше, можливостей закупити через те, що багато наших постачальників були розбомблені. А це - Північ, Схід України.

Щоб втриматися на плаву, заробляти самим і давати заробити працівникам власники виробництва скористалося - мікрогрантом від держави. Після консультацій із працівниками служби зайнятості і погодженням з банком підприємство отримало 250 тисяч гривень. Гроші витратили зокрема на пошук нових постачальників та поповнення складської бази.

Інна Дуніч, інспекторка з кадрів компанії:

Налагодження контактів щодо постачання матеріалів, це закупка нових матеріалів, це закупка нового обладнання. Що призвело до того, що ми змогли втриматись на ринку. І ми почались розвиватись.

Розвиток - це ще й більше робочих місць.

Інна Дуніч, інспектор з кадрів компанії:

Дуже добре, що дозволяється цією програмою не те, що плинність, а рух кадрів. Людина захотіла звільнитись. І ми, звичайно, беремо іншу людину, щоби постійно, протягом трьох років витримували цю вимогу, щоб у нас постійно працювало дві людини під грант.

За рік, відколи діє урядова програма, лише на Буковині понад 200 заявників отримали мікрогранти.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

Це не сухі цифри. Це нові пекарні, це кав'ярні, це аптеки. Крім того, грантові кошти в нас спрямовані на відкриття медичних косметологічних закладів. Також на Буковині буде розширюватись швейне виробництво.

Щоб отримати допомогу від держави, підприємці мають пройти перевірку в державному банку.

Світлана Москальова, керівниця відділу Чернівецького обласного управління банку:

Він перевіряє ділову репутацію, кредитну історію. Особливим фактором для отримання гранту є відсутність податкових боргів. Коли вже прийнято позитивне рішення про отримання гранту, звичайно, Ощадбанк виступає посередником, банком, за рахунок якого здійснюється зарахування коштів грантотримувачу.

Бізнес Чернівецької області за програмою "єРобота" отримав допомоги на вісім мільйонів гривень. За ці кошти підприємства покривали свої витрати і розширювалися. Працевлаштувати вдалося майже пів тисячі людей.