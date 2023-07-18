путін на шибениці: черкаські дизайнери продають символічні сувеніри [ Редагувати ]
Мрія кожного українця. путін на шибениці. Такі сувеніри продають черкаські дизайнери. Пропонують на вибір кілька варіантів: підвіс, брелок або статуетка. Чи великий попит на такі сувеніри, розкажуть мої колеги.
Настрій чудовий, бо розмальовую фігурку вже повішеного орка.
Каріна зосереджено вимальовує пензликом бліде обличчя путіна. Кольорів не багато, але робота кропітка. За день таких може зробити з десяток.
Каріна Манько, волонтерка:
Як фігурка пофарбувалась аерографом, то в неї все ще є такі моменти під шиєю, де арегораф не захвачує, то потрібно кісточкою все обережно зафарбувати.
Ідея креативного сувеніра належить керівнику одного із рекламних агентств Павлу Осейку. Коли разом із командою міркував, як допомогти захисникам.
Павло Осейко, співзасновник проекту:
З дня на день, коли ти працюєш як підприємець і розумієш, шо закази падають,а донатити потрібно, то ми і прийшли до такої ідеї створити таку мрію українця, якщо говорити про основний наш проект і візуалізувати мрію, тим самим допомагати донатити нашим бійцям.
Ідея припала до душі українцям. Найчастіше замовляють такі статуетки на подарунки. Відправляють фігурки символічно - у чорних пакетах.
Каріна Манько, волонтерка:
Зазвичай вішають у машині на авто. Багато таких приходе фото відгуків, я використовую як на ключі як брелоки, також якщо замовляєте з шибеницею, то це статуетка біля робочого столу або на полиці.
Окрім мертвого путіна, розробники візуалізували і символ боротьби і стійкості українців - осучаснений образ Тараса Шевченка в пікселі.
Павло Осейко, співорганізатор проекту:
Кожен дизайн ексклюзивний, всього у нас 500 статуеток, більше робитись не буде, зараз багато цікавляться нею. Скидали фотографії, в Європі в великому офісі стоїть наша робота серед європейських партнерів - це дуже круто.
30% від продажу цих статуеток перераховують у перевірений благодійний фонд на підтримку наших військових та внутрішньо-переміщених осіб. Нині команда працює над розробкою нових сувенірів з відстріляних гільз.
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