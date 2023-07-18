Російські війська зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - впродовж минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Про це повідомив у ранковому зведені 18 липня Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області.

противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки.

наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів і Спірного - Донецької.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів і Спірного - Донецької. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південно-східніше Богданівки та біля Іванівського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Олександро-Шультиного.

під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південно-східніше Богданівки та біля Іванівського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Олександро-Шультиного. На Авдіївському напрямку під ворожим вогнем авіації, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Авдіївка Донецької області.

під ворожим вогнем авіації, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Авдіївка Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районах міста Мар’їнка та біля Красногорівки.

Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районах міста Мар’їнка та біля Красногорівки. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новодарівка та Рівнопіль на Донеччині.

ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новодарівка та Рівнопіль на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також, нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136"” та 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника,

дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.