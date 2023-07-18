ІТ-вогнева підготовка. Військових навчають стріляти з різних видів зброї за допомогою комп'ютерної тренінгової програми. В арсеналі є NLAW та Стінгер. При цьому - жодних боєприпасів не використовують. Таку систему вогневої під-готовки розробили київські програмісти. Наразі на волонтерських засадах нею користуються у Кропивницькому. Як усе відбувається - бачила Олена Бринза.

Ось так військовослужбовець на псевдо "Шаман" практикується у стрільбі з NLAW. У руках - справжній відпрацьований тубус, на екрані - змодельована бойова ситуація, а завдяки програмному забезпеченню - постріл максимально реальний, як і влучання.

Позивний "Шаман", військовослужбовець Збройних сил України:

Ці курси є дуже актуальні та ефективні, бо ми не можемо просто так використовувати NLAW на вітер. І якраз, щоб навчитися - ці курси, що не вартує ніяких коштів, але ти вчишся, ти бачиш ціль, ти наводишся, ти стріляєш, все як насправді.

Перед віртуальними стрільбами - детальний інструктаж про особливості кожного виду зброї. Зараз на озброєнні їх тут - до десятка.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

У нас є 3 ПТРК, тоєсть РПГ-7, РПГ-26, NLAW і ПЗРК: противозенітний ракетний комплекс Стінгер FIM-92.

Зброя дороговартісна. Та завдяки комп'ютерній тренінговій системі, каже інструктор, можна підготувати бійців до влучної стрільби і при цьому зекономити на боєприпасах.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Прибор в районі 35 тисяч доларів стоє 35-40, а цей вже прибор дуже дорогий, скільки? 125 тисяч доларів, єслі я не ошибаюсь. Якщо ми осьо в нас прибор 35 тисяч доларів, якщо ми каждого військовослужбовця, ви можете пощітать скіки там людей сидить, єслі ми дамо каждому прибор стрельнути, то це буде дуже неекономно.

Ця симуляційна тренінгова система - розробка київських програмістів. Нині на волонтерських засадах її для навчання використовують у Кропивницькому.

Тетяна Коваленко, менеджерка проєкту:

Можна вважати її комп'ютерною технікою, вона складається з програми і зброї: або макети, або реально відстріляної зброї, яка відповідає всім габаритам, масі, всім особливостям, які є в реальній зброї, це ми перевірили на практиці, нею користувались військові, які були в реальних бойових умовах і вони підтверджують, що все ідентично.

Щоб навчити бійця влучно стріляти за допомогою цієї системи, достатньо чотирьох годин.