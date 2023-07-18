Вдень ходить на роботу, а ввечері - ремонтує дрони для військових: історія закарпатця [ Редагувати ]
Вдень ходить на роботу, а ввечері - виготовляє мініелектростанції, ремонтує дрони для військових. Такий щоденний графік встановив собі закарпатець Євген Ульчак.
Чоловік має інвалідність і допомога захисникам стала сенсом його життя. Працює і над дроном власного виробництва. Детальніше - Євген Соломін.
Майстерню з виготовлення мініелектростанцій Євген організував у своїй крихітній кімнаті. У шафі та на підвіконні зберігає інструменти і деталі для роботи.
Євген Ульчак, волонтер:
Комплектуючі (дістає з підвіконня) - акумулятор та інвертор - це ще не готове. Це елементи до панелі.
Першу мініелектростанцію Євген зібрав випадково - виготовляв для фронту окопні свічки, утеплювачі та ущільнювачі, коли з'ясував, що потрібні підзарядки.
Євген Ульчак, волонтер не титрувати:
Я зайшов в Інтернет, подивився скільки стоять. Сказав - нє-нє, будемо пробувати самим робити. Ну і з того почалося. Першу станцію я отак зробив.
Перша електростанція поїхала на фронту майже рік тому. Вона й досі з бійцями 128-ї закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Бригада стоїть в лісистій частині, але електрику панель видає!
Женя, прівєт від ЗСУ! Все пішла зарядка, Певербанк заряджає, сонячна батарея працює. Сонця почти нема, но всьо равно вона працює, а війні - живе і дає живлення.
Частина панелей - з Грузинським легіоном.
Перш, ніж зробити панель Євген, збирає кошти та купує необхідне обладнання. Вдень працює, ввечері відкриває свою домашню майстерню і допомагає фронту.
Євген Ульчак, волонтер:
Довго вони робляться, бо поки гроші назбираються, поки закажеш запчасті, поки цей, і так місяць 1-2 робиться і відправляється. І скільки треба назбирати коштів? Десь 5-5,5 тисяч - це деталі і доставка.
Також Євген ремонтує дрони. Ось ці прийшли з фронту.
Євген Ульчак, волонтер:
Це я перепаював. Заходили орки. Вони їх потрощили. Поривали ось це. Я перепаяв. Он зараз запрацює.
Раніше чоловік бачив дрони лише на відео, а коли почав ремонтувати - розібрався що до чого. Тепер у процесі збору - власний.
Євген Ульчак, волонтер:
Є в мене апаратура. Але це тоже багато часу треба. Так же само випробувати треба на дальність. Антени перероблювати і взагалі все перероблювати - з нуля. І якщо у мене все вийде - можна буде мати дрончик за невелику суму.
У процеси розмови Євген завершує виробництво чергової панелі ... та пакує на фронт.
Дрони, станція там знизу я поставив. Чай+кава, цукор є. Короче нормально напакували. Щас іще піколометра скотчу. Все спакуємо, відправимо.
Євген допомагає фронту як може. І сподівається, що кожен на своєму місці робитиме те саме.
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