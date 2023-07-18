Раніше чоловік бачив дрони лише на відео, а коли почав ремонтувати - розібрався що до чого.

Вдень ходить на роботу, а ввечері - виготовляє мініелектростанції, ремонтує дрони для військових. Такий щоденний графік встановив собі закарпатець Євген Ульчак.

Чоловік має інвалідність і допомога захисникам стала сенсом його життя. Працює і над дроном власного виробництва. Детальніше - Євген Соломін.

Майстерню з виготовлення мініелектростанцій Євген організував у своїй крихітній кімнаті. У шафі та на підвіконні зберігає інструменти і деталі для роботи.

Євген Ульчак, волонтер:

Комплектуючі (дістає з підвіконня) - акумулятор та інвертор - це ще не готове. Це елементи до панелі.

Першу мініелектростанцію Євген зібрав випадково - виготовляв для фронту окопні свічки, утеплювачі та ущільнювачі, коли з'ясував, що потрібні підзарядки.

Євген Ульчак, волонтер не титрувати:

Я зайшов в Інтернет, подивився скільки стоять. Сказав - нє-нє, будемо пробувати самим робити. Ну і з того почалося. Першу станцію я отак зробив.

Перша електростанція поїхала на фронту майже рік тому. Вона й досі з бійцями 128-ї закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Бригада стоїть в лісистій частині, але електрику панель видає!

Женя, прівєт від ЗСУ! Все пішла зарядка, Певербанк заряджає, сонячна батарея працює. Сонця почти нема, но всьо равно вона працює, а війні - живе і дає живлення.

Частина панелей - з Грузинським легіоном.

Перш, ніж зробити панель Євген, збирає кошти та купує необхідне обладнання. Вдень працює, ввечері відкриває свою домашню майстерню і допомагає фронту.

Євген Ульчак, волонтер:

Довго вони робляться, бо поки гроші назбираються, поки закажеш запчасті, поки цей, і так місяць 1-2 робиться і відправляється. І скільки треба назбирати коштів? Десь 5-5,5 тисяч - це деталі і доставка.

Також Євген ремонтує дрони. Ось ці прийшли з фронту.

Євген Ульчак, волонтер:

Це я перепаював. Заходили орки. Вони їх потрощили. Поривали ось це. Я перепаяв. Он зараз запрацює.

Раніше чоловік бачив дрони лише на відео, а коли почав ремонтувати - розібрався що до чого. Тепер у процесі збору - власний.

Євген Ульчак, волонтер:

Є в мене апаратура. Але це тоже багато часу треба. Так же само випробувати треба на дальність. Антени перероблювати і взагалі все перероблювати - з нуля. І якщо у мене все вийде - можна буде мати дрончик за невелику суму.

У процеси розмови Євген завершує виробництво чергової панелі ... та пакує на фронт.

Дрони, станція там знизу я поставив. Чай+кава, цукор є. Короче нормально напакували. Щас іще піколометра скотчу. Все спакуємо, відправимо.

Євген допомагає фронту як може. І сподівається, що кожен на своєму місці робитиме те саме.