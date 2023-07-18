"Великий шпагат російської армії": експерт пояснив посилення угруповання окупантів на Сході (відео) [ Редагувати ]
Перекидання додаткових російських підрозділів на Бахмутський і Лимано-Куп'янський напрямок у поєднанні з наступом українських військ на півдні свідчить про те, що російська армія незабаром зіткнеться з браком особового складу, і кремль буде змушений оголосили додаткову мобілізацію.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини повідомив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
Це вказує на великий шпагат, в якому зараз знаходиться російська армія. З півдня вони забирають частину своїх самих боєздатних військ, затягують на схід - Куп'янськ, Лиман. У них розрахунок на те, що на Півдні дуже щільні мінні загородження, інженерно-фортифікаційні споруди, окопи-траншеї. Мовляв, багато людей не треба, ви там впораєтеся.
На Сході таких фортифікаційних споруд немає, тому там треба більша кількість людського ресурсу. І там вони з січня місяця намагаються активно рухатися, нав'язувати свою ініціативу.
І другий задум - вони теж намагаються взяти в шпагат наш Генштаб. Вони розуміють, що у нас немає переваги в живій силі, в техніці. Вони розуміють, що якщо створити точку напруги в іншому місці, то наш Генштаб повинен реагувати і забирати туди части ну своїх військ, резерви, і таким чином знесилити нашу наступальну операцію.
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