Перекидання додаткових російських підрозділів на Бахмутський і Лимано-Куп'янський напрямок у поєднанні з наступом українських військ на півдні свідчить про те, що російська армія незабаром зіткнеться з браком особового складу, і кремль буде змушений оголосили додаткову мобілізацію.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини повідомив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.