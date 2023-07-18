Активісти з Києва та Волині облаштували арт-простір "Модуль тимчасовості" [ Редагувати ]
82 музеї та галерей зруйновано росіянами від початку повномасштабного вторгнення. З них третина - знищені вщент і відновити їх неможливо.
І це стало для митців поштовхом до нового наскрізного мотива мистецтва. Активісти з Києва та Волині облаштували арт-простір "Модуль тимчасовості". Де кожен може познайомитися з роботами сучасних творців із десяти країн світу.
Протягом десяти днів у Луцьку готувалися до відкриття "Модулю тимчасовості". Це 27 металевих контейнерів, зібраних в один арт-простір. Луцьк став третім після Києва та Дніпра містом, де можна побачити сучасні твори авторів із десяти країн світу.
Дмитро Соболь, організатор мистецького проєкту:
Це картини, це скульптури, це медіа арт. Роботи, які присвячені тематиці тимчасовості як такому певному стану, в якому зараз перебуває більшість українців.
Автори цих робіт створювали їх під впливом війни, яку росія веде проти українського народу.
Дмитро Соболь, організатор мистецького проєкту:
Вона зроблена з металу, який спеціально окислений, і за рахунок цього окислення вже утворилися різні кольори і можна побачити повну текстуру. Інколи те, що здається вже зруйноване: іржа на металі, те, що підлягає вже смерті - навіть з цього можна зробити щось прекрасне.
Містянин Павла Порицький ділиться враженнями.
Павло Порицький, житель Луцька:
Говорити сьогодні про проблеми і актуальні речі сьогодення - це дуже важливо, оскільки завтра може бути пізно. Себе, наше суспільство і світ осмислювати треба сьогодні для того, щоб могти якось рухатись далі.
Експозиція у Луцьку діятиме протягом місяця. І за цей час - вірять організатори - у модуль тимчасовості завітають тисячі містян і гостей.
Адам Харлампович, співорганізатор мистецького проєкту:
Це несе правильні меседжі, що люди все-одно живуть, люди хочуть жити з доступом до чогось, що переключає від війни.
Катерина Ганейчук, жителька Луцька:
Це надзвичайно красиве середовище і багато хто будуть не тільки приходити подивитись мистецтво, а й зафіксувати себе в цьому прекрасному місці серед мистецтва.
Усі зібрані гроші організатори обіцяють спрямувати на відбудову одного зі зруйнованих окупантами українських музеїв. Якого саме - поки не знають.
Для цього вже зібрали 200 тисяч доларів. Згодом усі представлені роботи планують продати на аукціоні, тож ця сума зросте в рази.
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