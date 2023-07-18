Одесу атакували 6 ракет "Калібр" і 21 "шахед" - ОК "Південь" [ Редагувати ]
Вночі Одесу атакували шість ракет "Калібр", випущених з Чорного моря, всі їх збила ППО. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.
Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.
21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 - в небі над Миколаївщиною.
У Миколаєві відбулося влучання в об'єкт промисловості, виникла пожежа, яку оперативно загасили. Без постраждалих.
Нагадаємо, що удари по портовій інфраструктурі можуть стати "відповіддю" кремля на підрив Кримського мосту.
по темі
російська федерація встановила стабільні поставки дронів Shahed-136 з Ірану
Він зазначив, що перебазування ППО на відстань від міст дозволить росіянам легше знайти прогалини в обороні
Після тижневої розлуки вівчарка Альфа зустрілася з господаркою. Зворушливу зустріч жінки зі своєю чотирилапою подругою - бачила Вікторія Балицька.
Новітні технології на захисті здоров'я українських бійців. В чому ж особливість та як самі пацієнти оцінюють інноваційні методики?
До села Білозірка на Миколаївщині окупаційні війська зайшли на початку повномасштабної війни. А коли відступили, почали гатити по селу. Більше про життя в "руському мірі" - в матеріалі Наталі Сінченко.