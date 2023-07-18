Вночі Одесу атакували шість ракет "Калібр", випущених з Чорного моря, всі їх збила ППО. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 - в небі над Миколаївщиною.

У Миколаєві відбулося влучання в об'єкт промисловості, виникла пожежа, яку оперативно загасили. Без постраждалих.

Нагадаємо, що удари по портовій інфраструктурі можуть стати "відповіддю" кремля на підрив Кримського мосту.