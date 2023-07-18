Міністри оборони країн блоку НАТО сьогодні зберуться на Рамштайн-14. Захід проходитиме в онлайн форматі й учасники говоритимуть про надання Україні військової допомоги. Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, цитую, "сьогодні робитимемо все можливе для отримання зброї". Кінець цитати.

Нагадаю, попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулось 15 червня. Тоді в Брюсселі був великий дипломатично-військовий день. За результами: наші західні партнери затвердили програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16.

Що ж до ситуації на фронті. Вона залишається складною. Важкі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Окупанти здебільшого в обороні. Водночас на тимчасово окупованих територіях ворог посилив безпекові заходи. На Луганщині закрили шляхи на в'їзд та виїзд з області. Ольга Куріленко - докладніше.

Зруйновані будинки, школа і підприємство - наслідки чергового обстрілу Костянтинівки.

Під ракетною атакою росіян вкотре Краматорськ. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджені житлові будинки. Дві авіабомби окупанти скинули на Нью-Йорк, одна з них зруйнувала 5-поверхівку. Під ворожим вогнем і Авдіївка. Місто й досі залишається пекельною точкою на мапі бойових дій.

Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи":

Ситуація така, що ворог накопичує сили, робить штурми, достатньо серйозні штурми у супроводі серйозних одиниць техніки, але були вдало відбиті ці атаки і крайні успіхи були нейтралізовані.

Через близькість до фронту під постійними обстрілами і Торецьк.

Руслан Осипенко, начальник ГУ НПУ в Донецькій області:

Постійно по місту працює ворог, застосовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню, непоодинокі обстріли авіацією, а саме застосування авіабомб.

Під ворожим прицілом досі живуть люди, зокрема й діти.

Андрій Дзицюк, керівник поліції Торецька:

Близько 13 тисяч жителів залишилося в громаді, у Торецьку - близько восьми тисяч. Дітей, відповідно - 460, а в самому місті вже 190.

Минулої доби на Марїнському напрямку загарбники обстріляли більше десяти мирних населених пунктів. Там Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян. Поступово просуваються вперед наші захисники на Бахмутському напрямку.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних Сил України:

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів

На Луганщині артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка. А у Луганську тим часом - чергова бавовна.

У результаті знищено склад з ракетним озброєнням. Побоюючись контрнаступу українських захисників, росіяни закривають окуповану територію Луганської області на в'їзд та виїзд.

Артем Лисогор, очільник Луганської ОВА:

Росіяни закрили на в'їзд і виїзд Рубіжне та Кремінну, вони побоюються нашого контрнаступу. У містах та селах поблизу лінії фронту окупанти намагаються максимально контролювати цивільне населення, аби люди не змогли співпрацювати зі Збройними Силами України.

Також, за інформацією Луганської військової адміністрації, восени загарбники планують провести вибори в населених пунктах, де понад рік немає світла та централізованого водопостачання у більшості споживачів. Та Сили оборони роблять все можливе, щоб росіяни якомога швидше зникли з українських територій. В районі Кремінної ЗСУ вступили в бій з окупантами.

На цій ділянці окупанти намагаються наступати в бік Лиману, проте українські воїни відбивають ворожі атаки.