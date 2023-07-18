Після атаки на Кримський міст автомобільний рух по ньому повністю закрито. Росіяни пустили весь автомобільний транспорт до та з окупованого Криму альтернативним шляхом - сухопутним коридором через окуповані регіони України. Через це там виникли величезні корки.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.