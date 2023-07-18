Черги 10-15 км: після атаки на Кримський міст росіяни масово тікають через окуповані території (відео) [ Редагувати ]
Після атаки на Кримський міст автомобільний рух по ньому повністю закрито. Росіяни пустили весь автомобільний транспорт до та з окупованого Криму альтернативним шляхом - сухопутним коридором через окуповані регіони України. Через це там виникли величезні корки.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Приблизно два тижні тому терорист путін збирав нараду і говорив про те, що треба перенаправити весь пасажиропотік автомобільного вантаженого транспорту через так званий сухопутний коридор. І саме тоді вони розпочали цю практику. Якщо раніше ми говорили про 70% трафіку з континентальної рф до нашого окупованого Криму, через тимчасово окупований Мелітополь, то наразі це 90-96 трафіку.
... Наразі збільшився потік суттєво, затори-черги на трасі приблизно від 10 до 15 км. Але що є цікавим - рашисти повністю відмінили огляд всіх автівок. Навіть на пункті перепуску "Чонгар" вони не перевіряють авто, не перевіряють документи. Лише фіксують номери авто та кількість людей, які проїжджають у них. Огляд повністю зняли.
Також огляд повністю зняли на блокпостах, які є від Криму до Мелітополя. Тож повністю зняли будь-яку безпеку. Це пов'язано з кількістю людей, які хочуть збігти з Криму, тому що розуміють, що українські військові точно його звільнять, вона надвелика. І цей трафік забезпечується тепер таким чином.
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