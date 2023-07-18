В цю, вже девʼяту роковину трагедії, у різних країнах згадують жертв російського злочину.

Цими днями вшановують пам'ять жертв одного із найбільш резонансних злочинів росії. Йдеться про збиття літака малазійських авіаліній над Донеччиною - сімнадцятого липня чотирнадцятого року.

Страшна трагедія, де загинули сотні людей, десятки дітей. Довгі роки слідства, перші вироки - та прецедент міжнародного права. Де представників ядерної країни-агресорки, судять міжнародним трибуналом.

Трагічна епопея та одночасно справжній детектив - із надією на справедливе закінчення - в наступному сюжеті.

Сімнадцяте липня чотирнадцятого року. Територія біля села Грабове, неподалік міста Торез - на той момент вже окупована росіянами. Все навколо завалено залишками літака та тілами людей.

Протиповітряний комплекс "Бук" 53 російської ракетної бригади, близько шістнадцятої години збиває боїнг МН17 малозійських авіаліній, який пролітає над тоді ще відкритим для цивільної авіації небом Донеччини. Двісті дев'яносто вісім людей, що перебували на борту, гинуть. З них вісімдесят - діти.

Перші години російські бойовики та пропагандистські медіа ейфорично заявляють про збиття українського військового літака. Пізніше - коли зрозуміли, що вони сбили цивільний, іноземний літак - росіяни видаляють повідомлення та сюжети з сайтів. Але їх вже зберегли - замовчати проблему не вдається.

- Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один самолет украинских военно-воздушных сил…Ан-26 внезапно в него врезалась ракета…Торез находится возле Снежного и Саур-Могилы - эти территории контролируют ополченцы.

Після того - вже глибокої ночі, саме під американський прайм-тайм - кремль брехливо відхрещується від власної участі. путін - метафорично стоячи на трупах пасажирів та екіпажу Боїнга - пропонує домовлятися.

- Со своей стороны россия сделает все что от нас зависит, для того что бы конфликт на Востоке Украины перешёл из сегодняшней военной фазы - в фазу за столом переговоров - мирными, исключительно дипломатическими средствами.

Після того починається слідство, формується Сумісна слідча група, в яку входять слідчі та прокурори Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів и Украини, а також представники Євроюсту.

Федеріка Могеріні, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки (2014-2019):

- Для нас дуже важливі результати розслідування. Ви знаєте, що ЄС завжди підримував слідство. Всі 28 членів ЄС підтвердили підримку цього розслідування.

Парламент Нідерландів - навіть доповнює своє законодавство для проведення розслідування та суду. Тривають численні експертизи - слідчі ніби повільно, але системно працюють із свідками, доказами та документами.

Весь цей час російська пропаганда спамить різноманітними фейковими версіями. Державний пропагандист на іноземну аудиторію – "Раша Тудей" наймає іноземних блогерів для їх розповсюдження. Завдання одне - максимально замулити та розмити відповідальність росії за цей злочин.

Після тривалого процесу - вже в реаліях фронтової війни в Європі. Із десятками тисяч загиблих тільки цивільних - від обстрілів і інших дій росії. Суд в Гаазі визнає відповідальними трьох чоловік. Заочні довічні терміни отримують фсбшник Ігор Гіркін, грушник Сергій Дубінський, а також поплічник росіян з числа місцевих сепаратистів - Леонід Харченко.

Суд ніби і визнає провину росії, але фактично розглядає цей злочин як ексцес виконавця. А не воєнний злочин країни агресора. Але експерти кажуть - в реаліях російського щоденного відкритого військового террора і постійних воєнних злочинів проти цивільного населення - слідство можуть відновити.

Максим Джигун, експерт:

Що стосується перспектив справи по МН-17: я знаю, що є низка зацікавлених - скажемо так і держав, і окремо там судових діячів, з юридичної площини – спеціалістів, які б хотіли переведення справи в іншу фактично кваліфікацію.

Тобто воєнний злочин - якій розширює коло відповідальних аж до путіна, а також не має строку давності.

Максим Джигун, експерт:

Міжнародне право та міжнародна судова система вона видається нам дещо повільною можливо. Можливо, воно здається неефективнам нам через терміни, адже справи займають роки та навіть десятиріччя можуть. Але в цієї системи є і зворотня сторона. Рано чи пізно - всі злочинці отримують своє покарання.

Володимир Фесенко, експерт:

Я думаю, тут важливий прецедент. От цим процесом над людьми, яких звинувачували у причетності та скоєнні цього злочину з МН-17. Важливий сам прецедент цього процесу. Створення міжнародного трибуналу, участь декількох країн на базі Нідерландів, але декількох країн. Були ретельні досить слідчі дії. Залучали зокрема данні громадських організацій - зокрема Білінгкет надавала дані своїх розслідувань.

В цю, вже девʼяту роковину трагедії, у різних країнах згадують жертв російського злочину. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав так: