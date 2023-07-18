До початку повномасштабного російського вторгнення тут проживало 250 людей, з них третина - діти.

Триває відбудова населених пунктів Херсонщини, що постраждали від бойових дій та російської окупації. В рамках ініціативи "Пліч-о-пліч" Дніпропетровська область взялася допомогти низці сіл регіону. Що уже встигли зробити у Бобровому Куті, - розкаже Олена Мендалюк.

Ось будинок нашого батька, його повністю розікрали натяжні потолки порізали, повитягували ванну, ось ще один наш будинок, два разом вони хотіли спалити, ну а спалили лише один будинок, зараз ми вам покажемо.

Ольга, їдучи рідним селом, - Бобровим Кутом, показує, на що його перетворили російські варвари. 8 місяців - з березня до листопада минулого року - цей населений пункт був окупований.

Ольга - жителька села Бобровий Кут:

Бачили, що дуже добре ми живемо, сказали, що так жити не можна і вони обрали будинки, ті, які найкращі і просто їх знищили. Вони спочатку все обікрали, а потім все і спалили.

Ольга з чоловіком та маленьким сином, щоб не полишати на загарбників рідний дім, місяць жили в окупації. У себе прихистили і рідних, і сусідів.

Чоловік перебували ось тут, ми в цьому будиночку. Така невеличка прихожка. Далі в нас була кухня, ванна. Все що залишилось - ванна, туалет, пральна машина, ось наш холодильник.

Усе вигоріло вщент. Від будинку лишилися лише стін - і теж обгорілі. Повертатися з евакуації родині з дитиною було нікуди, але дуже хотілося, зізнається жінка. Тому придбали в селі будиночок. І вже 2 місяці доводять його до ладу - поки ж мешкають у кухні.

Ольга - жителька села Бобровий Кут:

Тут старші жили, як "еліта". Але після того, як ми приїхали подивитися сюди, то тут було дуже багато майна людського. Гори сміття, тут скрізь то снаряди, то пулі. Дуже багато всяких таких від зброї.

Таким був чи не кожен двір у селі Бобровий Кут, розповідає староста Любов Кравець.

Любов Кравець - староста села Бобровий Кут:

В основному стояли на окраїні Бобрового Кута, були у нас рф війська. Були прильоти і дуже велика кількість будинків, які постраждали - Молодіжна і кінець Жовтневої. Є будинки, які зруйновані, де окупанти, самі солдати розграбили, а потім спалили.

До початку повномасштабного російського вторгнення тут проживало 250 людей, з них третина - діти. Нині багатьом повертатися нікуди. За словами старости села, усі мають велику надію на відбудову, яку проведуть в рамках всеукраїнської програми "Пліч-о-пліч".

Любов Кравець - староста села Бобровий Кут:

По проектам відновити наш старостат і зробити дитячий майданчик для дітей, і зробити терцентр для наших одиноких пенсіонерів, і зробити ремонт в школі, і наш пам'ятник загиблим односельцям.

А це вщент зруйноване село Ольгино. Його російські загарбники захопили у березні минулого року. Сім місяців в окупації протрималися лише восьмеро місцевих, серед них і пан Микола.

Микола - житель села Ольгино:

Оце тут 5,5 місяців просиділи у цьому підвалі дві сім'ї. Тут у нас було, ну де лежать, вже повиносилось. Все ж робите, вода зверху сирость.

Коли українські військові вигнали загарбників із села, будинок пана Миколи був пошкоджений снарядами. Про те, що довелося пережити, чоловік згадує неохоче.

Микола - житель села Ольгино:

Проверяли, намекали, шмонали, в подвал два раза.. то консерву покрадуть, то ще щось начудять. Поперевертають.

Микола зізнається, сьогодні йому хочеться вірити і говорити про майбутнє, про відбудову та розвиток, як рідного села, так і країни - після перемоги. І зруйновані села Херсонщини уже взялися відбудовувати в рамках програми "Пліч-опліч" - 15 регіонів. Приміром, Дніпропетровщина опікується селами Ольгино, Бобровим Кутом та Старосіллям. У подальшому набутий досвід втілюватимуть у життя і в інших постраждалих регіонах.