У Черкасах запрацював особливий суші-бар - про його відкриття мріяв захисник Маріуполя [ Редагувати ]
У Черкасах запрацював особливий суші-бар - про його відкриття мріяв захисник Маріуполя Олександр Куцоконь. Його життя у 22 роки обірвала ворожа куля. Поховати хлопця змогли лише за кілька місяців після обміну тіл загиблих. І тепер родина Сашка вирішила втілити його мрію.
У цій кімнаті немов назавжди зупинилось життя, бо усе тут нагадує про загиблого Сашка - його речі, подарунки, фото з друзями та нагороди.
Оксана Куцоконь, мати загиблого:
Його жетон, приїздив у відпустку, подарував товаришу, але коли узнали шо він загинув, товариш мені повернув, бо знав наскіки дорогий, бо на жаль, багато речей залишились і знищені в Маріуполі.
Сашко пішов на строкову службу у 19 років, коли перевівся на заочне навчання. А згодом вирішив залишитись на службі і потоваришував з азовцями.
Оксана Куцоконь, мати загиблого:
Оте братерство, що кожен один за одного як хлопці ставляться, їх ставлення, їх ідея і він цим загорівся і сказав:"Мам, я перевожусь в Маріуполь". Я тут я не могла скзати "ні", бо я бачила як горіли його очі.
Зараз вона сама хазяйнує на кухні, а під час відпусток додому, згадує Оксана, завжди допомагав син. Разом готували і дегустували його улюблену страву.
Оксана Куцоконь, мати загиблого:
Суші - це найулюбленіша страва, він навіть в Маріуполі коли служив, замовляв собі на базу, він був в Гурзуфі, Юріївці, присилав мені фото, відео, шо ось подивись, я їм.
22 березня Сашко загинув. Поблизу драмтеатру у Маріуполі їх підрозділ потрапив під артобстріл, до того ж по нашим захисникам працював снайпер. Поховати сина Оксана змогла лише за кілька місяців після загибелі, коли відбувся обмін тілами з противником. А пізніше разом із молодшим сином вирішили втілити маленьку мрію загиблого Сашка.
Віктор Куцоконь, брат загиблого:
Ще на початку весни ми за це думали, бо мій брат любив суші, це питання довго було, а тут друг предложив відкрити разом такий заклад і я не вагаючись, согласився, в честь брата, для себе, воно все ж памʼять буде.
Заклад працює лише місяць та вже має своїх поціновувачів. А ще доставляти їх суші взяли на роботу колишнього військовослужбовця, який під час війни втратив ногу.
Денис Шеренговський, житель міста Черкаси:
На даний момент я не розумію куди могли б брати з інвалідністю на роботу, поки я на перших етапах і найшов.те чим можу займатись, в чому в мене є розуміння і на що дозволяє моя мобільність, надалі будемо дивитись.
Власники закладу сподіваються, що їх суші смакуватимуть черкащанам. А рідні загиблого воїна задоволені тим, що змогли втілити мрію Сашка в реальність та сподіваються на скорішу перемогу, аби пригостити суші побратимів сина.
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