Кримський міст, який сполучає Краснодарський край рф і окупований Крим є "зайвою конструкцією" і "законною ціллю". Його необхідно знищити з військової точки зору, щоб росія не могла перекидати війська, боєприпаси та паливо до окупованого півдня України.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021 рр.) Валерій Кондратюк.