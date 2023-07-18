Атака на Кримський міст: генерал розвідки пояснив, чому його потрібно знищити (відео) [ Редагувати ]
Кримський міст, який сполучає Краснодарський край рф і окупований Крим є "зайвою конструкцією" і "законною ціллю". Його необхідно знищити з військової точки зору, щоб росія не могла перекидати війська, боєприпаси та паливо до окупованого півдня України.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021 рр.) Валерій Кондратюк.
Сам міст має символічне значення для росіян, які вклали у будівництво 3,7 мільярда доларів. Це було фізичним вираженням мети путіна захопити України та назавжди прив'язати її до росії. А для нас сьогодні більш вагомим є його військове значення. Не лише тому, що тривалий час міст використовувався для постачання пальним, технікою озброєнням безпосередньо російські підрозділи, які перебувають в Україні.
Але сьогодні під час нашого контрнаступу саме цим мостом перекидалися новостворені частини і з'єднання 40-го армійського корпусу, який був сформований на території Краснодарського краю. І саме ці підрозділи сьогодні знаходяться безпосередньо на полі бою в Запорізькій області. І тому для нас зупинити подальше посилення ворога там, де відбувається наш контрнаступ, є дуже важливо з військової точки зору.
по темі
Після атаки на Кримський міст на окупованих росією територіях України скасували комендантську годину для проїзду транспорту до Криму та з Криму
Заступник голови Ради безпеки рф і екс-президент росії дмитро медведєв закликав до вбивства вищого військово-політичного керівництва України після підриву Кримського мосту
У вночі, 17 липня, сталися вибухи на Кримському мосту. Біля місця подій вже створилися багатокілометрові затори
У ніч проти понеділка, 17 липня, вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мосту пролунали вибухи
Після атаки на Кримський міст автомобільний рух по ньому повністю закрито. Росіяни пустили весь автомобільний транспорт до та з окупованого Криму альтернативним шляхом - сухопутним коридором через окуповані регіони України. Через це там виникли величезні корки