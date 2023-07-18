Ще два броньовика - на передову. Українці за кордоном продовжують збирати кошти на бронетранспорт для військових. Щоправда, на цьому шляху їм доводиться долати чимало перешкод. Про наступну партію волонтерської броньованої допомоги розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Під проливним британським дощем готується нове відправлення до України. Волонтерам вдалося купити два лендровера снетч для розвідників ГУР та спеціалістів СБУ. Це броньовані позашляховики, які британська армія використовувала в війнах в Сирії, Афганістані та Іраку.

Вона зроблена як куля, скло є броньоване, передок є броньований, все це є броньоване.

Свого першого лендровера В'ячеслав Макаревичус відправив з Лондона за день до повномасштабного вторгнення. Усі машини йдуть в ті військові частини, які воюють на передовій.

Вʼячеслав Макаревичус, доброволець із Лондона:

Минуло вже 18 місяців, ми знаємо, що ці машини придатні для українських доріг, вони придатні використовувати український дизель, в ремонті, обслуговуванні вони не потребують таких коштів, таких зусиль, як новітні автомобілі, які по класу захисту є приблизно плюс-мінус десь такі ж.

За час волонтерства В'ячеславу разом з однодумцями вдалося передати нашим ЗСУ вже 30 броньованих машин. Це не лише такі ленд ровери, але й гусеничні бронетранспортери типу спартан та султан. Усі вони - не нові машини, але відреставровані і готові до використання.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

У Британії одразу кілька схожих компаній, які займаються списаною броньованою технікою. Лише ця одна за минулий рік продала 120 броньовиків до України. І досі отримує замовлення від наших волонтерів.

Але з плином часу купувати броньовані машини легше не стає. Цього разу до України поїде лише один ленд ровер, інший - доведеться відправити пізніше.

Вʼячеслав Макаревичус, доброволець із Лондона:

Друга машина повинна була з нею також їхати, ну там затримка з переводом коштів з України в Англію - там свої перипетії, з українськими банками, навіть коли платиш з фонду, виникає багато питань, які дуже зайві, в такі моменти надо все спрощено робити і давати людям можливість купляти за свої власні кошти і передавати армії безкоштовно. Машина ця простояла 3 тижня і за ці три тижня, я впевнений, що вона могла би вберегти не одне життя військових чи цивільних.

Проблеми є й на другому боці угоди. Власникові цих списаних броньовиків закрили банківський рахунок через те, що він продає військовий транспорт до України.

Нік Мід, власник компанії з продажу та оренди бронетранспортерів:

Британські банки роблять все можливе, щоби не мати справ з Україною, їм загрожують величезні штрафи, якщо виявиться, що вони замішані в корупції чи відмиванні грошей, але я не можу бути задіяним в нічому подібному, бо все перевіряється. Все, що я купую, приходить з Міністерства оборони, а коли продається, то проходить через офіційні канали, отримує державні ліцензії, я не можу помилитися чи продати машину неправильному покупцю, бо ж все перевіряється.

Нік фізично не може отримати гроші за продаж. Отже усі замовлення з України зависли в повітрі.

Усі машини, які ви бачите, що виблискують і розмальовані двома коричневими кольорами, і ось тягнуться аж туди в поля, все це було підготовлене для українських покупців, а угода не відбулася.

І проблема з банками зараз не лише у Ніка, який займається військовою технікою. Рахунки закрили і тим, хто продавав українцям інші життєво необхідні речі, зокрема, медичні препарати. Цю проблему вже обговорюють на найвищих рівнях у Британії.

Джон Річард, член Палати лордів парламенту Великої Британії:

Як я це розумію, в казначействі вважають, що регуляція щодо відмивання грошей важливіша, ніж відправлення броньованих машин до України. Наслідком цього стане те, що чимало героїчних українських солдатів помруть, бо їм відмовили у можливості пересуватися по полю бою із захищеною мобільністю.

В'ячеслав впевнений, що питання вирішиться, бо просто не може підвести українців на передовій. Вони чекають броньовану допомогу. Він продовжує збирати гроші на гусеничні бтр-и, бо вже має на них всі експортні ліцензії.

Вʼячеслав Макаревичус, доброволець із Лондона:

Коли ми відправляли в Україну 25 бтрів броньованих, ми оформили всі папери на 31 машину, тобто на сьогоднішній день у нас є можливість придбати, викупити залишок з 6 броньованих гусеничних машин - це самаритян, султан, апс-432.

Волонтер зізнається, що зараз надзвичайно тяжко знаходити благодійників. Але не розчаровується, бо добре знає, що нашим воякам на передовій - значно важче.

Вʼячеслав Макаревичус, доброволець із Лондона: