В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія вакцинації дітей від кору. Посадовці Міністерства охорони здоров'я заявляють: понад триста тисяч доз вакцини вже отримали з Європи та розвезли регіонами.

Лікарі у поліклініках, а також мобільні вакцинальні бригади вже проводять щеплення. Чому так важливо пройти вакцинацію саме зараз - розкажуть мої колеги.

Пандемія коронавірусу, наголошують лікарі, посприяла розповсюдженню хвороб, що передаються повітряно-крепльним шляхом. Зокрема, кору.

Ігор Кузін - заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар:

Ті обмеження, які були у нас під час коронавірусу, вони дійсно сприяли тому, що певна частина родин не пройшла вакцинацію відповідно календаря щеплень.

Та й зараз - в умовах війни - тисячі людей змінюють місце проживання і не дотримуються календаря щеплень. Подовгу перебувають в укриттях. Та це не привід ігнорувати повітряні тривоги, наголошують лікарі. Якщо людина зробила щеплення, ризик захворіти - майже нульовий!

Федір Лапій - Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики:

Маючи певну періодичність, кожні 5 років при такому рівні охоплюванні, який ми маємо в Україні, ми маємо підйом захворюваностей. Багато дітей на сьогодні не вакциновані.

При цьому саме діти - в зоні найбільшого ризику, кажуть лікарі.

Вусала Аллахвердієва - експертка ВООЗ з питань попередження розповсюдження захворювань та імунізації:

Дуже важливе питання, яке ми маємо - це запобігти цим ризикам та єдина можливість зробити це - або зменшити масштаб спалаху - це як мінімум щиплить всіх нещепленних дітей, які перебувають зараз в країні.

Аби зменшити ризики захворюваності на кір, в Україні стартувала кампанія з вакцинації. Вона триватиме до вересня включно. Зробити щеплення дітям можна безкоштовно.

Андрій Пашинний - завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я:

Загальна кількість осіб була визначена, які не отримали дозу і першу і другу дозу - це майже 216 000 осіб. В рамках вакцинальної кампанії заплановано проведення 262 000 доз.

Вакцина вже в Україні, наголошують посадовці. Для її зберігання у Центрах контролю та профілактики встановлені сучасні холодильники.

Андрій Пашинний - завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я:

Ця вакцина є дуже відомою у світі, це є безпечна вакцина і якщо буде випадок, що ваш лікар не радить вам щеплення, то наша порада змінити лікаря.

Федір Лапій - голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики:

Інфекційні хвороби, особливо ті, які можна попередити шляхом вакцинації, вони повинні піти курсом руского воєнного корабля. Ковід 19 нікуди не зник, пандемія триває і ми очікуємо, що восени буде хвиля ковід, тому зараз є дуже зручний момент для вакцинації, аби не втратити ці золоті дні, щоб дитина була підготовлена до школи.

Медики наголошують - дорослі, які робили щеплення від кору лише у далекому дитинстві, теж за бажанням можуть пройти вакцинацію. Але в цьому випадку процедура не є безкоштовною.