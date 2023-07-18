Вдруге і не в останнє. В росії оговтуються від бавовни на Кримському мосту. Рух спорудою вночі поновили. Але затори там і досі - бажаючих виїхати росіян багато. У заторах стоять годинами. До того ж виїхати з півострова можуть тільки тимчасово окупованими територіями. Про все розкаже Даніїл Снісар.

Втомився, хоча й не повністю. Міст через Керченську протоку, після перерви в рік - знову у центрі уваги. І знову - завдяки українським захисникам. Близько третьої ночі проти понеділка там пролунали два вибухи. Їх чули у кількох районах Керчі.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог":

Росіяни - вони якось дуже ухильно і зовсім в загальних рисах це описували. Як керівник окупаційної адміністрації Криму зазначив, що в районі 145 опори сталася надзвичайна пригода. І до самого ранку так повторювали. Було очевидно, що вони щось там промаргали.

Масштаби завданих переправі пошкоджень можна оцінити по відео, відзнятому очевидцями. Удар прийшовся по опорі мосту, в результаті чого - одна з секцій, нахилилася до води, з'єднання дороги у протилежному напрямку - теж зазнало деформації. Рух мостом був перекритий в обидва боки. У цей час на під'їздах до нього утворилися багатокілометрові затори.

Здавалося б, після минулорічної атаки російські силовики мали перетворити міст на фортецю. Про це пропагандисти цілий рік розповідали з екранів: і навчання проводили, і захист ППО організували. Тож, як так сталося?

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Зараз, ймовірно, знайшли прогалину - де не вистичає технічного захисту, або вночі, коли всі спали, росіяни там втомилися після неділі, але шпаринка була знайдена і ураження відбулося.

Версія росіян - Україна атакувала переправу двома надводними безпілотниками з вибухівкою. Мовляв, у неділю один з таких був знищений неподалік Севастополя. Подію в рф кваліфікували як теракт. Зі сторони України, на інцидент відреагували в СБУ. Спершу - іронічно...

Соловейко, рідний брате, знову міст пішов поспати. Та раз...Два!

Згодом вже в офіційному коментарі.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Всі деталі, щодо організації бавовни, служба Безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Не тільки СБУ, а й до речі ще й наші ВМС - вони разом спрацювали цю операцію. СБУ долучило до операції наших спеціалістів, які можуть виготовляти такі дрони. Є велика команда, яка працює над цим. Для того, щоб покращити їхню якість - кількість вибухівки, дальність ходу, непомітність.

Наскільки удар по переправі ослабить логістику окупантів? Кримський міст - це одна з основних артерій постачання зброї та техніки в окупований Крим.

Ростислав Балабан, політолог:

Ця артерія постачала паливо і зброю, паливо і зброю для того, щоб вбивати українців. Не для оборони, не для якихось інших цілей. Тому, підкреслюю - ціль абсолютно легальна для військових дій.

І, на жаль, такою, хоч і частково вона залишиться. Адже залізничний шляхопровід Керчінського мосту - функціонує. А от у Москві - собі не зраджують. Після бавовни там істерика! Навіть Медведєв не втримався.

Треба підривати їхні власні домівки і домівки їхніх родичів!

А що ж сам путін? З реакцією він тягнув до вчорашнього вечора - коли все ж вирішив провести нараду, щодо ситуації на Керченському мості.

Ответ со стороны россии конечно будет. Минобороны готовит предложение.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог":

Це удар, що називається - в саме серце по російському керівнику. Таким чином, тут варто очікувати того, що росіяни можуть найближчим часом відповісти якимось чином, на цю атаку успішну.

Що ж до відновлення переправи - повністю відновити її в росії хочуть до жовтня.