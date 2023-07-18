Всіх учасників поділили на 4 курені, кожен - зі своїм командиром.

У Жидачеві, що на Львівщині, організували військовий вишкільний табір. Впровдовж тижня учасників там навчають тактичної медицини, стрільбі, аеророзвідці та картографії. Вікторія Балицька бачила тренування.

Хлопці та дівчата поспішають на шикування. 34 учасники цьогорічного військового табору приїхали на стадіон біля Жидачева не для відпочинку.

Ми повинні вчитися для того, щоби в разі чогось боротися, якщо не на фронті, то в тилу. Ми кожен день повинні працювати, щоб наша перемога була все ближче і ближче.

Вероніка чергує на кухні, - готує обід. Але приїхала, щоб навчитися поводитися зі зброєю. Навички з тактичної медицини, запевняє, уже має.

Вероніка Бобик, учасниця військового табору ім. Героя України Тараса Матвіїва:

Я би хотіла добре навчитися тактиці, бо у мене трохи слабкі руки, і мені потрібно добре тримати автомат. І якось фізично себе підсилити. Ну і взагалі це загартовує дух мені це подобається.

Максим передусім прагне випробувати свою физичну та моральну підготовку. І повправлятися у стрільбі.

Максим Назарко, учасник військового табору ім. Героя України Тараса Матвіїва:

Навчитись навичкам поводитись зі зброєю, навчитись техніки безпеки.

Вишкільний табір ще у 2015 році заснував Герой України Татас Матвіїв, - офіцер 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Воїн загинув 4 роки тому на Луганщині.

Орест Гаврильчук, співорганізатор військового табору ім. Героя України Тараса Матвіїва:

Загинув він 10 липня 20-го року внаслідок мінометного обстрілу 120 міна. Але загинув він, врятувавши перед тим двох своїх побратимів.

На відкриття вишколу прийшли батьки Героя України. Цьогоріч вони подарують книгу сина учаснику табору, який найкраще себе проявить.

Тарас та Валентина Матвіїви, батьки Героя України:

Бажаємо гарної погоди і бажаємо по максимуму власне навчитися і здобути тих початкових знань, які потрібні для кожного українця, а особливо для молодих людей, які гартують себе до боротьби, яка, можливо, ще чекає на Україну.

У таборі беруть участь юнаки та дівчата - від 14 до 25 років. Житимуть у наметах на території стадіону біля лісу. У програмі - щоденні військові вишколи.

Роман Пеленичка, співорганізатор військового табору ім. Героя України Тараса Матвіїва:

Навчити їх боротися за себе. Тактика, медицина, Аеророзвідку, зараз це можна вже відкривати, будемо літати на fрv дронах, які зараз дуже використовуються на полі бою.

Всіх учасників поділили на 4 курені, кожен - зі своїм командиром. Тут діє сувора субординація та залізна дисципліна.

Орест Гаврильчук, співорганізатор військового табору ім. Героя України Тараса Матвіїва:

Заборонений алкоголь і тютюнові вироби, заборонено вживання нецензурних слів, заборонено вживання російських нецензурних слів, взагалі російської мови.

Обовʼязковою умовою участі неповнолітніх є письмові згоди їхніх батьків. Триватиме вишкіл до 24 липня.