Тарифи на електроенергію: у Раді розповіли, чи буде підвищення (відео) [ Редагувати ]
Тарифи на електроенергію в Україні зросли з 1 червня. І хоча тариф не покриває реальну собівартість електроенергії і далекий від ринкової вартості, піднімати вартість світла для населення уряд поки не планує.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив народний депутат України, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
На мою думку, українцям у цьому році не варто очікувати перегляду ще раз тарифів на електроенергію. Тому що було підняття тарифів з 1 червня. Він дійсно не покриває реальну собівартість електроенергії і далекий від ринкової вартості. Але ми розуміємо, що навантаження на гаманець українців і так достатньо велике, і ціни не тільки на електроенергію, вони збільшуються на все.
І скоріш за все переглядатись (тариф на електроенергію - ред.) не буде. Але за умови, що ми прийдемо благополучно осінньо-зимовий період. Хоча ми розуміємо, що росіяни готують чергові ракетні атаки на нашу енергосистему. Але це ми будемо бачити вже ближче до зими. Я так сподіваюсь, що в цьому році українцям не будуть підвищувати тарифи.
Ринкова ціна сьогодні сягає 7 грн за кіловат електроенергії. І це також певне навантаження на бізнес і на собівартість тої продукції, яку виробляє сьогодні український бізнес.
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