Тарифи на електроенергію в Україні зросли з 1 червня. І хоча тариф не покриває реальну собівартість електроенергії і далекий від ринкової вартості, піднімати вартість світла для населення уряд поки не планує.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив народний депутат України, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.