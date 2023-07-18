Енергетики запевняють - докладуть максимум зусиль, аби українці були взимку зі світлом та з теплом.

Наступна зима може бути не менш складною, ніж попередня! Такі прогнози висловлють експерти з енергетики. Енергетичні об'єкти залишаються пріоритетними цілями для російських ракет та дронів. Деякі станції і досі відновлюють після ворожих атак.

Чи готова українська енергосистема до майбутнього опалювального сезону та чи будуть українці зі світлом і теплом - з'ясовував Михайло Манилюк.

Ось так енергетики за допомогою спеціального ланцюга та вантажного крана - встановлюють відремонтовану деталь!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Це один із насосів цього енергообєкту. Він перекачує воду в спеціальний котел. Там вода перетворюється в пар. В результаті таких процесів у домівках людей з'являється тепло і світло.

Об'єкт, на якому ми зараз знаходимося, росіяни намагалися знищити, але сюди долетіли тільки уламки ворожої ракети.

Петро, керівник енергетичного підприємства:

В нас всі об'єкти, які ворог намагався знищити - багато постраждали, ці об'єкти і наш не являється виключенням. Але ми робимо все можливе для того, щоб відновити працездатність відповідного обладнання. На нашому об'єкті зараз відбуваються роботи, які забезпечать підготовку нашого об'єкта для роботи в осінньо-зимовий період. Роботи ідуть згідно намічених планів, згідно намічених графіків.

Тут робота не припиняється ні вдень, ні вночі. А коли лунає сигнал повітряної тривоги - працівники спускаються в укриття.

Віктор Спичка, в.о. генерального директора компанії "Центренерго":

У нас іншого варіанту немає. Нашою основною задачею являється безперебійна робота станцій і виробництво електроенергії. Тому, з урахуванням ворожої агресії у нас реалізовується постійно цілий комплекс безпекових заходів, який дозволяє нам продовжувати ремонтну програму.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Датчики показують - температура води тут досягає 540 градусів. Тут дуже спекотно, наче в парілці. І гучно! Але це означає, що енергооб'єкт працює, і все добре. Попри те, що росія намагається будь-яким способом знищити нашу енергосистему

П'ятнадцяте листопада минулого року. росія випустила по Україні аж сто ракет. Пошкоджені та зруйновані п'ятнадцять енергетичних об'єктів. Десять мільйонів людей - довгий час сиділи без світла!

Двадцять дев'ятого грудня російське військо випустило по території України майже сімдесят ракет. Пошкоджень зазнали тепло- та гідроелектростанції.

Минулий опалювальний сезон став найскладнішим за всю історію України - наголошують енергетики! Ворог намагався "заморозити" та занурити українців у темряву! Але не вдалося!

З осені 2022-го року російські війська застосували проти енергетичної системи України понад тисячу двісті ударних дронів і ракет!

Євген Мірошниченко, директор, член дирекції з напрямку технічної політики та виробництва компанії "Центренерго":

Стан після обстрілів був надто важкий. Один енергооб'єкт в нас отримав вісім влучань важкими ракетами, інший енергообʼєкт - 28 влучань. Це дуже важкі наслідки. Певний час енергооб'єкти по черзі знаходилися без генерації.

Цей енергооб'єкт забезпечує теплом і світлом тисячі людей. Ще є робота з відновлення, кажуть керівники, але до осені мають усе встигнути.

Віктор Спичка, в.о. генерального директора компанії "Центренерго":

Ми робимо цілий комплекс мироприємств, які направлені саме на відновлювальні роботи, на поточні роботи, на виконання ремонтної програми, яку ми запланували для безперебійного проходження опалювального сезону, з максимальною підготовкою обладнання, яке є на сьогоднішній день.

Але в Україні й досі є чимало електростанцій, які російські ракети та дрони перетворили на брухт! У компанії "Центренерго" - з міркувань безпеки - не називають кількість відновлених об'єктів після ворожих атак, але запевняють - відновлювальні роботи тривають багато де.

Євген Мірошниченко, директор, член дирекції з напрямку технічної політики та виробництва компанії "Центренерго":

До цієї роботи в першу чергу підключене міністерство енергетики, підключене "Укренерго". Збираються штаби, збираються робочі групи. Ми відчуваємо допомогу на цьому енергообʼєкті, частина обладнання надана в рамках донорської допомоги Сполученими Штатами. Але, на жаль, тепломеханічне обладнання та генерації вугільної -зараз з цим проблема.

Енергетики готуються до складного опалювального сезону. Адже переконані - російський енергетичний терор не припиниться!

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Ми плануємо максимально все відновити. Нам треба зараз провести роботи, які забезпечили б надійність їх функціонування перед наступним опалювальним сезоном. Всі генерації на сьогодні намагаються максимально ефективно це робити. Більше того, якщо є можливісить зменшити термін ремонтів, то вони це роблять. На жаль. є випадки де вони збільшуються. Але це теж через певні об'єктивні речі, які зміщують графіки. Тому що є випадки, коли наприклад знаходять якийсь нерозірваний снаряд.

Енергетики запевняють - докладуть максимум зусиль, аби українці були взимку зі світлом та з теплом.

Віктор Спичка, в.о. генерального директора компанії "Центренерго":

Ми опрацювали всі помилки і вузькі місця попереднього опалювального сезону. Там, де ворог нам заважав працювати, майже кожного дня, тому, всі ці ризикові моменти минулорічного сезону, вони звісно були враховані. Максимально ефективно ми підійшли до підготовки поточного опалювального сезону, відповідно реалізований був цілий комплекс заходів. Повірте, ми врахували всі можливі варіанти ворожих атак.

Євген Мірошниченко, директор, член дирекції з напрямку технічної політики та виробництва компанії "Центренерго":

Зараз нами переорієнтовані зусилля компанії, щоб забезпечити якомога більше одиниць генеруючого обладнання, щоб у разі якихось подій ми мали більше резерву. Ми маємо сподівання і все зробимо для того, щоб в опалювальний період всі споживачі були заживлені та отримували відповідні послуги.

За даними Світового банку, росія завдала збитків енергетичній системі України на понад одинадцять мільярдів доларів! Та ця сума насправді є ще більшою - переконані в Міністерстві енергетики. Адже досі не відомо, скільки енергооб'єктів росіяни пошкодили на тимчасово окупованих територіях.