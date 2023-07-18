28 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні". Окремі пункти документу викликали спротив і дискусію в суспільстві. Насамперед норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Мова йде про перезавантаження всієї системи навчання, де англійська мова стає невід'ємною складовою навчання, починаючи з дитячого садочка, закінчуючи здачею ЗНО. Тобто фактично англійська мова стає для нас з часом другою мовою для спілкування так само, як це відбувається в усіх європейських країнах.

За даними соцопитувань, англійська мова найбільш бажана для українців, 85% дорослих хотіли б її знати. Вона підвищує "вартість" людей, які її знають, дає можливість налагоджувати міжнародні зв'язки...

Крім того, вводяться за різними ступенями вимоги до державних працівників і працівників різних сфер (для деяких після війни через кілька років) здавати тести на знання англійської мови не нижче рівня А2, що не дуже важко.

Стосовно сфери культури чи транспорту будуть обовязковими зазначення інформації другою англійською мовою.

Стосовно кіно у нас була дискусія з представниками кінотеатрів і дистрибуторів фільмів. Ми зараз вимальовуємо собі варіанти в який спосіб це краще зробити для того, щоб і глядач був зацікавлений, ходити на фільми англійською мовою, і бізнес не постраждав. Здається ми знайшли один з варіантів...

Безперечно, будуть і курси безкоштовні, і підтримка для навчання на онлайн-курсах, так що можливостей буде вдосталь для того, щоб вивчити англійську мову.