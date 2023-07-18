Додаткові тисячу мегават потужностей для енергетичної системи України. Після планового ремонту на одній з атомних електростанцій запустили ще один енергоблок-"мільйонник".

Роботи на об'єкті вдалося завершити з випередженням графіка. Таким чином, нині електроенергію дають сім з дев'яти підконтрольних Україні енергоблоків. Сніжана Сидорук докладніше - далі.

Це машинна зала одного з енергоблоків атомної станції. Його потужність - тисяча мегават. І цей блок щойно під'єднали до мережі після планового ремонту.

Як працює енергоблок - оператори атомки відстежують по моніторах. Безперервно контролюють усі параметри роботи.

Віктор Рошук, начальник зміни енергоблоку:

Зараз відбувається підйом потужності енергоблоку. Ця робота виконується по програмі ядерно-небезпечних робіт. Значить на даному етапі у нас потужність 83 відсотка. Швидкість підйому потужності з 80 відсотків до 100 відсотків не більше одного процента за одну годину.

Потужний атомний блок вдалося запустити раніше запланованого. І це вже другий блок-мільйонник, який достроково відремонтували саме на цій станції.

Павло Ковтонюк, генеральний директор атомної електростанції:

На цьому блоці все, що було заплановано як з ремонту, з реконструкції, а також обслуговування всього технологічного обладнання в тому числі і реакторної установки вони були виконані. За рахунок чого скоротилося на три доби - ви запитаєте. Персонал він набуває досвіду. Ми використовуємо нові технології, нові ремонтні прилади, які дозволяють оптимізувати і скоротити терміни ремонту.

Тож від сьогодні в Україні дають електроенергію сім із дев'яти енергоблоків атомних станцій, розташованих на підконтрольній державі території. Генерація електроенергії поки що повністю покриває споживання, кажуть в "Енергоатомі".

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

Нам залишилось два енергоблока великих відремонтувати і відремонтувати один маленький саме тут на станції. Зараз наші потужності п'ять двєсті фактично, 6180 давала Запорізька атомна станція, якщо буде звільнена, це більш ніж вдвічі, але якщо ні, всі дев'ять наших енергоблоків на території контрольованою Україною будуть працювати.

Від сьогодні об'єднана енергосистема України посилилась на тисячу мегават електроенергії. Нині вона працює з резервом потужності, попри те, що Запорізька АЕС - окупована. А саме вона генерувала найбільше електроенергії в Україні.

Петро Котін, президент НАЕК "Енергоатом":

Якщо не буде обстрілів інфраструктури енергетичной через те, що у нас не вистачає енергії - блекаутів не буде.

Наразі основна мета ремонтної кампанії - обов'язкові регламентні роботи на вітчизняних АЕС та планові перезавантаження ядерного палива.

Павло Ковтонюк, генеральний директор атомної електростанції:

НАЕК "Енергоатом" зараз немає ніяких зв'язків з рф, з загарбником. Ми не купуємо в них нічого, ми перейшли зараз на паливо, яке виготовляється фірмою вестінгхауз по всім блокам.

Нинішня ремонтна кампанія на підконтрольних енергетичних об'єктах України - наймасштабніша за всі роки незалежності, кажуть енергетики. Триває вона в рамках підготовки до нового опалювального сезону. Спеціалісти запевняють - роблять усе можливе, аби українці й надалі були зі світлом.