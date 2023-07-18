А південь України - у вогні. Через спеку щодня зростає кількість пожеж. Палають поля та ліси. Лише на Миколаївщині за добу зафіксували близько трьох десятків займань. Більше розкаже Марина Михайловська.

Тут, у лісі під Миколаєвом, пожежники, лісівники та місцеві майже 2 години намагаються загасити пожежу. Зайнявся хвойний настил.

В'ячеслав - житель Миколаєва:

Я побачив, що в лісі піднімається стовп диму. Вирішив поїхати подивитися. По приїзду на місце - велика пожежа. Викликали державну службу порятунку, і допомагали гасити пожежу, яка не в перший раз уже стається в цьому лісі.

Горить від учорашнього вечора. На тих стежках, якими часто користуються місцеві. Через поривчатий вітер із сухої трави вогонь швидко перекинувся на ліс.

Сергій Махота - старший помічник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Загалом площа пожежі становила 30 тис кв м. 0.45 га пожежа перекинулася на лісове урочище. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним шквальним вітром.

Майже всі пожежі в лісах Миколаївщини зараз стаються через необережне поводження з вогнем відпочивальників. При цьому під час війни в ліси не можна навіть заходити.

Марина Шкарубська, фахівець зі зв'язків з громадськістю Південного лісового офісу ДП "Ліси України":

На Миколаївщині діє заборона відвідування лісів через військовий стан та засміченість вибухонебезпечними предметами. Тому відвідуючи ліс, ви наражаєте себе на небезпеку. Території лісів на Миколаївщині ще не обстежені.

Це вже інший виклик. Горить врожай. Стовп диму видно віддалік. Щоб виникло займання, пояснюють надзвичайники, достатньо недопалка. А щоб вогонь знищив 50 гектарів поля - вистачить пів години.

Владислав Олійник - головний інспектор Миколаївського районного управління ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Під час збирання врожаю на території області зареєстровано 21 пожежу. На загальній площі 140 га. Основною причиною пожеж слугувало необережне поводження з вогнем або підпали.

Наразі в області оголошено 5 клас пожежної небезпеки. Це означає, що висока температура повітря та відсутність дощів максимально сприяють займанням. Відтак рятувальники закликають усіх бути максимально обережними, щоб не провокувати пожежі в екосистемах. Адже гасити їх у спеку надзвичайно складно.