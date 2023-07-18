Це засідання Радбезу з українського питання скликала Велика Британія в рамках свого головування.

В ООН тривають термінові консультації щодо виходу росії із Чорноморської зернової угоди. Безпосередню участь в дискусіях бере наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Зокрема, він сьогодні виступить на дебатах Генасамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. А також візьме участь у заході високого рівня, приуроченому до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

За візитом міністра закордонних справ України до Сполучених Штатів - стежить Дмитро Анопченко. Далі від розкаже докладніше.

Ці понеділок і вівторок в Організації об'єднаних націй без перебільшення українські дні. Тут і заходи щодо річниці ухвалення Римського статуту - а отже говорять про Міжнародний кримінальний суд і російські воєнні злочини в Україні. І Радбез США (він вже відбувся) і засідання Генеральної асамблеї, де теж говоритимуть про Україну.

Це засідання Радбезу з українського питання скликала Велика Британія в рамках свого головування. Лондон планував його заздалегідь - отже виникла ідея представити країни Заходу не на рівні послів (як зазвичай), а запросити до Нью-Йорка міністрів закордонних справ, щоб підвищити рівень дискусії. Це дуже виручило зараз - коли Україні (окрім ООНівських питань) треба терміново проговорити із європейцями варіанти реакції на спробу Москви вчергове зірвати зернову угоду.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Це безвідповідальний крок, який ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. росія також робить це, нарощуючи власний експорт на світові ринки. Ми провели тут ряд розмов, у тому числі з Генеральним секретарем, про те, як діяти далі. Тому що функціонування морських і сухопутних коридорів для експорту українських зернових на світовий ринок має продовжуватися.

Київ при цьому не висуває жодних вимог щодо продовження угоди. Але за даними, які Україна розповсюдила в ООН, Москва давно готувала грунт для такого кроку: свідомо зменшила кількість інспекцій у Спільному координаційному центрі в Стамбулі, обмежила пропускну здатність до одного-двох суден на день, блокувала порт "Південний" на Одещині… Тобто - все готувалося заздалегідь.

Все це обговорював Радбез. І його учасникам - західним дипломатам, - довелося змінювати тези своїх доповідей, адже ситуація із зерновою угодою вийшла на перший план, про неї не можна не сказати. Штатам це дало підстави говорити, що Москва (у якої забрали зброю енергетичну) тепер намагається перетворити продовольство на засіб впливу і таку ж саму зброю.

Лінда Томас-Грінфілд, посол США при ООН:

Тільки подивіться, яку шкоду завдала росія забезпеченню світу продовольством. Використовуючи його як зброю, Москва посилила глобальну кризу продовольчої безпеки, кризу, яка непропорційно впливає на людей на Близькому Сході та в Африці. Це черговий акт жорстокості.

Цитатою, яка розійшлася по всім світовим ЗМІ, стали слова заступниці Генсека Розмарі ді Карло – "500 днів війни зробили життя в Україні пеклом на землі". І розмова у куди більш широкому контексті продовжиться сьогодні. О десятій нуль п'ять за місцевим часом.

Міністр має виступати із трибуни генеральної асамблеї. Де знову лунатимуть слова щодо України, щодо цієї війни, щодо міжнародної підтримки.

А паралельно - за зачиненими дверима, без преси і камер, проходитимуть консультації і з ООН - і з представниками країн.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Отже, протягом наступних годин і днів відбуватимуться дуже інтенсивні консультації на всіх рівнях, щоб знайти рішення цієї величезної проблеми, яку росія створила для світу.

Поки складно прогнозувати, який саме варіант можна знайти - зізнається міністр. Але, каже, якщо знайдеться політична воля, зберегти угоду - цілком реально реально.