Міжконтинентальне перезавантаження. На тлі війни в Україні Євросоюз та Латино-Карибська Америка шукають спільну мову. Зараз у Брюсселі проходить дводенний саміт країн ЄС та Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну.

Які перешкоди на шляху до порозуміння і чим корисний може бути досвід Латинської Америки для України? Дізнавалась Ірина Іванова.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Сенси - глибокі, а формулювання - розмиті. Євросоюз з метою "зміцнити мир і сталий розвиток" вирішив відновити відносини з країнами Латинської Америки та Карибського басейну. Зараз у Брюсселі перебувають 33 лідери цього регіону, з європейського боку - 27 представників. Це перша їхня зустріч такого рівня за вісім років.

Саміт двох блоків - Євросоюзу та Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну за останніх десять років проводили тільки двічі. На прес-конференції президентка Єврокомісії не шкодує слів гостинності.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

У ці непевні часи нам потрібні близькі друзі на нашому боці. Тож я вітаю повернення Бразилії як головного гравця на світовій арені. Це відбувається дуже вчасно і вже надало позитивного імпульсу стратегічному партнерству між нашими двома регіонами.

Луїз Інасіо Лула да Сілва, президент Бразилії:

Наші країни провели шість років без будь-якої міжнародної політичної активності, нехтуючи важливістю хороших дипломатичних відносин, міжнародної торгівлі, закордонних інвестицій. І ми повертаємося як протагоністи на міжнародну арену.

Розбіжностей між двома блоками чимало. Велика кількість країн Латинської Америки звинувачує Євросоюз у втручанні у внутрішні справи. Наприклад, у питанні дотримання прав людини та свободи слова. Чи засудженні авторитарних режимів. А ще гостро стоїть питання екології. Євросоюз хоче інвестувати в економіку цих країн, але не ціною вирубування лісів чи виснаження природних надр. Підготовка до саміту далася Брюсселю тяжко. Як пише "Файненшиал таймс", найбільш болюча розбіжність - ставлення до війни в Україні.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Європейцям не вдалося домогтися у фінальному документі саміту більш жорстких формулювань відносно російської агресії в Україні. Замість "рішучого засудження" - довелося вписати "глибоку стурбованість". І на це пішов тиждень дипломатичної роботи, додає видання "Політіко".

Гості з Латинської Америки навіть не погодились на виступ Президента Володимира Зеленського. Попри те, що значна частина країн цього регіону підтримує Україну, що видно з результатів голосування в ООН. І на це є свої причини, зазначає старший аналітик аналітичного центру ADASTRA Олексій Откидач. Віддалені географічно, країни Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну дотримуються ізоляційної дипломатичної позиції. І в деяких вона керована російськими грошима.

Олексій Откидач, старший аналітик аналітичного центру ADASTRA:

Річ в їхній філософії, в їхньому світобаченню. І воно часто зводиться до дуже простих формул - ми не постачаємо зброю, тому що немає зброї - нема чим воювати, значить буде мир. Там дуже великий вплив мають мутні російські чи китайські гроші, які надходять до політиків, політичних партій, рухів. Не всі латиноамериканські політики пов'язані з цим, але значна кількість не гребує цим і відповідно вони намагаються витіснити питання України за дужки.

Поки не відбудеться структурної зміни в політичній генерації Латинської Америки, навряд чи ми побачимо більш тісну інтеграцію, вважає аналітик. Тож чекати фундаментального прориву - наприклад, постачання Києву зброї або тренування солдатів, не варто. Однак у країн блоку є чим поділитися з Україною.

Олексій Откидач, старший аналітик аналітичного центру ADASTRA:

Ми можемо перебрати велику кількість досвіду по розмінуванню. І скажімо так, перехідному періоду з конфліктного стану в постконфліктний, і оцей досвід налагодження якихось суспільних взаємин, тут Колумбія і багато інших країн можуть поділитися своїм досвідом розмінування - це 100 відсотків. Практично всі країни Латинської Америки так чи інакше зіштовхувалися з цією проблемою, мають досвід, мають обладнання і це не протирічить їхнім цінностям.

Президент Зеленський сподівається, що вплинути на ситуацію допоможе, зокрема, шестимісячне головування Іспанії в Раді ЄС. Про це він заявив, коли приймав в Україні прем'єр-міністра Педро Санчеса. І готовий особисто приїхати в Латинську Америку, щоб поспілкуватися з тамтешніми лідерами.